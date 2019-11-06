بعد 75 عامًا على اندلاعها .. كيف أصبح حطام الحرب الباردة؟ (صور)

بعد هزيمة النازية في ألمانيا عام 1945، وانقسام العالم إلى كتلتين شرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي وغربية بزعامة الولايات المتحدة، اندلعت ما اصطلح على تسميتها ”الحرب الباردة“ واستمرت أكثر من 4 عقود وانتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

خلفت الحرب الباردة وراءها أماكن مهجورة يكشف عنها الكاتب روبرت غرينفيل بالصور في كتابه الجديد ”الحرب الباردة والأماكن المهجورة“، يعرض فيه أكثر من 170 صورة لبقايا الآلات الحربية الضخمة، وحطام الغواصات الجليدية وغيرها من الآثار الباقية حتى يومنا هذا تصف هذه

المشاهد المروعة.

وحسب صحيفة ”ديللي ميل“ البريطانية، كتب روبرت عن دور ونستون تشرشل وزير الخزانة في الولايات المتحدة آنذاك، وكان من أبرز السياسيين في فترة اندلاع الحروب في القرن العشرين، وكيف رسم الخطوط العريضة لهذه المعركة.

وتحدث تشرتشل في هذا الصدد عن الستار الحديدي وهو الخط الوهمي الذي يقسم أوروبا بين النفوذ السوفيتي والهيمنة الغربية، وانهيار الاتحاد السوفيتي بعد سقوط جدار برلين بعامين، ثم انتهت الحرب الباردة، لكن تركت بصماتها في كل أرجاء المعمورة.

حطام الغواصات بفلاديفوستوك – روسيا

يظهر حطام الغواصات في قلب الجليد، خارج القاعدة البحرية في فلاديفوستوك، وهي من فئة فوكستروت وتعمل بالديزل وصممت لاصطياد ومحاصرة سفن الناتو، وتم تشغيل أول غواصة من طراز Foxtrot عام 1958.

صاروخ Bloodhound سومرست – إنجلترا

تم إطلاق الصاروخ البريطاني من طراز Bloodhound أرض جو عام 1958 ؛ لحماية قواعد صواريخ Thor البريطانية، وقواعد الطائرات القاذفة للقنابل V وكذلك صد القاذفات السوفيتية الناجية من مقاتلي سلاح الجو الملكي البريطاني.

منطقة تخزين قاذفة القنابل الإستراتيجية B-52 – أريزونا

وهي قاعدة ديفيس- مونتان للقوات الجوية الأمريكية، ومخزن بها ما يقرب من 4 آلاف طائرة قاذفة للقنابل بعيدة المدى بها 8 محركات، وتم إلغاء معظمها واستعيد طرازان منها للخدمة الفعلية لتعويض الطائرات المفقودة، واستغرقت 4 أشهر لتصبح صالحة للطيران، بعد تخزينها لأكثر من 10 سنوات.

ماجادان بمنطقة كوليما – سيبيريا

يوجد بالمنطقة طائرتان دون محركات من طراز سوخوي سو-15، وكانت في الخط الدفاعي للحرب الباردة بالقرب من المحيط الهادئ، وتم تطوير طراز Su-15 ليكون بمثابة أداة مضادة للهجوم الإستراتيجي الأمريكي.

رادار سلاح الجو البريطاني Neatishead بنورفولك – إنجلترا

كان رادار RAF Neatishead جزءًا من شبكة ROTOR ، وهو من المقومات الأساسية في سلاح الدفاع الجوي البريطاني خلال الحرب الباردة، واحترق نتيجة إضرام النار في المستودع من قبل أحد الموظفين عن عمد في شباط/فبراير 1966، وظل يحترق لمدة 9 أيام متواصلة قبل السيطرة على الحريق.