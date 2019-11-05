ما حقيقة منع تزيين باقات الورود بالنقود خلال المناسبات بالسعودية؟‎

أثارت تقارير إعلامية سعودية، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة بعد أن تداولت توجيهاً منسوباً لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حول استخدام النقود في تزيين باقات الورود والزهور في المناسبات العامة والخاصة في البلاد.

ويختار بعض السعوديين، تزيين باقات الورود التي يهدونها لعائلاتهم وأصدقائهم في مناسباتهم الخاصة، بأوراق نقدية من مختلف الفئات، غير أن التوجيهات الجديد لـ ”ساما“ وهي بمثابة البنك المركزي السعودي، أثارت مخاوفاً لديهم من مواصلة تلك العادة الاجتماعية السارية.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فإن ”ساما“ وجهت مجلس الغرف السعودية بمنع تجار بيع الزهور من استخدام المحاليل الكيميائية في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية، مما يؤدي إلى إتلاف الأوراق النقدية.

ووفقاً لصحيفة ”عكاظ“ المحلية التي نقلت عن مصادر لم تسمها، فإن ”ساما“ تلقت خلال الفترة الماضية مطالبات أصحاب النقود الورقية التالفة استبدالها بأوراق أخرى بسبب المحاليل الكيميائية التي يتم استخدامها في باقات الورود.

ووفق التوجيه المتداول، توعدت ”ساما“ بتطبيق النظام الجزائي الخاص بتزوير النقود الذي نص على (أن كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 و 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تتجاوز 10000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وقالت مؤسسة النقد إن ”استخدام الأوراق النقدية في باقات الزهور التي تصاحبها محاليل كيميائية، يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية، مما يقلل من شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه، مع ضرورة استخدامها فقط من خلال القنوات التي تم إيجادها لها“.

ويستهدف التعميم الجديد الحفاظ على جودة الأوراق النقدية وحمايتها من التلف بسبب ممارسات تجار وبائعي ومنسقي الزهور، دون حظر استخدام تلك الأوراق في باقات الورود بشكل نهائي فيما يبدو.

وكانت مؤسسة النقد (ساما) دشنت في كانون الأول/ ديسمبر 2016، الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، متضمنًا فئات جديدة منها هللة واحدة و5 و10 هللات و25 و50 هللة، إضافة إلى الريال المعدني والريالين المعدني فضلا عن العملات الأساسية الورقية السابقة بفئات 5 و10 و50 و100 و500 ريال.