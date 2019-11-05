اكتشاف ينفي المعتقدات السابقة حول نشأة الحياة على الأرض‎

لطالما افترض العلماء أن الحياة نشأت من تطور الخلايا الأولى في برك دافئة ضحلة من الماء، ولكن الآن كشفت دراسة حديثة أدلة جديدة تشير إلى أن الحياة قد نشأت في فتحات التهوية الحرارية في أعماق البحار.

وأعادت مجموعة من باحثي جامعة ”لندن كوليدج“ البريطانية، تكوين الخلايا ذاتية التجميع في بيئة شبيهة بالفوهات البركانية الصغيرة الموجودة تحت الماء، ووجدوا أن الحرارة والحمض والملح لا يعيقون تكوين الخلايا، بل يعززونه.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بالإضافة إلى أهمية الكشف المتعلق بتطور البشر وجميع الكائنات الحية على وجه الأرض، يعتقد الخبراء أن هذه النتائج ستساعدنا في العثور على الحياة في الكواكب البعيدة.

ويذكر أن تشارلز داروين كان أول من اقترح نظرية تكون الخلايا البدائية الأولى في ”بركة دافئة صغيرة“، حيث أشار إلى أن المواد الكيميائية البسيطة في المسطحات المائية الصغيرة أو الضحلة قد تشكل تلقائيًا مركبات عضوية في وجود طاقة حرارية أو ضوئية أو كهرباء من صواعق البرق.

ومع ذلك، تدحض الأدلة الجديدة هذه النظرية، وقد تجبرنا على إعادة كتابة الكتب العلمية، حيث أثبتت الدراسة البريطانية أن الخلايا الأولى قد نشأت في مياه البحر الساخنة والحمضية.

وقال البروفسور ”نيك لين“ من جامعة لندن كوليدج: ”توجد فتحات في قاع البحر تتجمع فيها مياه البحر مع المعادن من قشرة الأرض، وعندما يجتمع الاثنان يخلقان بيئة قلوية دافئة غنية بالهيدروجين، وهذه العملية تؤدي لتكون بيئة غنية بالمعادن تحتوي على سوائل قلوية وحمضية، مما يوفر مصدرًا للطاقة يسهل التفاعلات الكيميائية بين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لتكوين مركبات عضوية معقدة.

وقال: ”هناك العديد من النظريات المتنافسة حول موقع وطريقة بدء الحياة على الأرض، ووجدت التجارب المعملية أن المخارج الحرارية المائية والتي تشبه الفوهات البركانية الصغيرة تحت الماء تعتبر بين أكثر المواقع الواعدة والمرجح أن الحياة بدأت فيها“.