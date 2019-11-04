داخل مستشفى حكومي.. جدل في مصر بعد سكب زيت على مقاعد المرضى لطردهم

ثارت حالة من الجدل علي السوشيال ميديا، عقب تداول صور لمقاعد المرضي بمستشفي القصر العيني الحكومي بوسط القاهرة وهي متسخة كليًا بزيت فرامل السيارات لطرد ومنع المرضى من الجلوس عليها.

نُشرت بعض الصور علي موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، لموظف بالمستشفى قام بسكب الزيت علي المقاعد لمنع المواطنين من الجلوس في انتظار مرضاهم، الأمر الذي أثار غضب رواد السوشيال ميديا مطالبين بسرعة القبض على الموظف ومحاكمة المسئولين.

وبناء علي ما تم نشره، أمرت النيابة العامة المصرية بسرعة ضبط وإحضار المتهم وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى المستشفى وتم ضبط موظف الأمن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان ”على خلفية ما تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد موظفي الأمن الإداري بمستشفى القصر العيني القديم بإلقاء زيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض، تم ضبط موظف الأمن المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة“.

وفي السياق نفسه أصدرت جامعة القاهرة بيانا أدانت فيه الواقعة، حيث طلب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة الموظف بمستشفي قصر العيني التابع للجامعة، للتحقيق وإيقافه عن العمل، وذلك بعد واقعة الزيت علي المقاعد المخصصة للمرضي.

وأضاف ”وجود الزيت علي مقاعد المرضى كان تصرفًا خاطئًا من موظف، وتمت إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل، مع تنظيف المقاعد على وجه السرعة، وبقع الزيت لم تستمر أكثر من ساعة“.

كما استنكر مجلس الوزراء المصري الواقعة الغريبة، مطالبًا بمحاسبة المسئولين والتحقيق معهم وإزالة الزيت فورًا في بيان له، موضحًا أن راحة المريض يجب أن تكون الهدف الأساسي للعامل خاصة مع ارتفاع معدل الكشف المجاني بالمستشفيات وتطبيق منظومة التأمين الشامل.