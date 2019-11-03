بالفيديو.. وزير التعليم يوجّه بالتحقيق بزيارة ”قيادي“ إلى مدرسة بنات في السعودية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه أحد قياديّ التعليم خلال جولة تفقدية لإحدى مدارس البنات خلال وقت الدوام الرسمي وبحضور معلمات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في المملكة، بين من اعتبره أمرًا يجب قبوله، حيث إن الاختلاط أصبح منتشرًا في الأماكن العامة في السعودية وبين من اعتبره تعديًا على حرمة المعلمات العاملات في المدرسة .

وأوعز وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، عقب انتشار الفيديو إلى لجنة خاصة من الوزارة بالتحقيق حول ما تم تداوله .

يشار إلى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله أظهر أحد قياديِّ تعليم عسير وهو يزور مدرسة بنات ثانوية ويجتمع مع المعلمات داخل قاعة مغلقة في وقت الدوام الرسمي..

واعتبر الوزير أن ما قام به القيادي مخالف للأنظمة وتعليمات الوزارة.