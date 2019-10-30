السلطات الإسبانية تفكك أخطر شبكة لتهريب ”الحشيش المغربي“‎

أعلنت السلطات الإسبانية، عن تفكيك أكبر وأخطر شبكة لتهريب ”الحشيش المغربي“ تنشط بين المملكة المغربية وجنوب إسبانيا.

وذكرت صحيفة ”المساء“ المغربية في عددها ليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر أمنية، أن الشرطة الإسبانية حجزت 7700 كيلوغراماً من ”الحشيش“ واعتقلت العقل المدبر لهذه الشبكة الخطيرة و45 شخصاً ثبت تورطهم في هذه العصابة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الشبكة هي من أكبر وأخطر الشبكات التي تتاجر في الحشيش في إسبانيا، وقد تم العثور بحوزتها على أسلحة متنوعة.

كما أدت عملية تفكيك هذه الشبكة إلى حجز 100 ألف أورو، و3000 لتر من البنزين المستخدم للقوارب، و12 سيارة، ودراجتين ناريتين، ووسائل أخرى تستخدم في توزيع المخدرات.

وقبل أشهر كشف تقرير أعدته مؤسسة ”نيو فرونتير داتا“ البحثية الأمريكية، أن المغرب يعد ثالث أكبر سوق لترويج القنب الهندي ومخدر الحشيش المستخلص منه في القارة الأفريقية، حيث تفوق قيمة المتاجرة في هذا النوع من المخدرات 3.5 مليار دولار سنويًا، بينما يقدر عدد المدمنين على استهلاك الحشيش في المغرب بنحو 1.7 مليون فرد.