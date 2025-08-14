مصر.. مقتل طفل على يد زوج والدته يؤجج جدل حضانة الأطفال

شهدت محافظة القليوبية المصرية، اليوم الخميس، مقتل طفل على يد زوج والدته، بزعم تأديبه، في واقعة صادمة ومأساوية أعادت إلى الواجهة، الجدل المُحتدم حول قوانين حضانة الأطفال في مصر، وما إذا كانت توفر الحماية اللازمة لهم عقب انفصال الوالدين.

وحسب صحف محلية، لقي الطفل الضحية مصرعه على يد زوج والدته، بعد وصلة ضرب وتعذيب، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور بعد تعرضه لإصابات خطيرة، وذلك بقرية "منطي" بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وألقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، القبض على زوج الأم الجاني، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة التي تم تحرير محضر بها، كما تولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت بحبس المُتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأذنت النيابة العامة بدفن جثمان الطفل الضحية عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

وكشفت تحريات أفراد مباحث مركز شرطة قليوب، أن وفاة الطفل ناجمة عن تعرضه للضرب والاعتداء الجسدي من طرف زوج والدته بحجة تأديبه، مُحدثًا إصابات بكدمات بالغة الخطورة في مناطق متفرقة من الجسد، أودت بحياة الطفل الصغير.

ووفق وسائل إعلام مصرية، تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يُفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بالمحافظة ذاتها، بوصول طفل صغير جثة هامدة إلى المستشفى، نتيجة تعرضه للضرب.

تجدر الإشارة إلى أنه في 22 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024 الماضي، لقيت طفلة مصرية (6 سنوات) مصرعها على يد زوج والدتها، في منطقة المُقطم التابعة لمحافظة القاهرة، بعد أن اعتدى عليها بوحشية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى نقل الطفلة إلى المُستشفى لمحاولة إنقاذها لكن من دون جدوى، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، حيث حضرت قوة أمنية إلى أحد المُستشفيات في منطقة "المُقطم"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وجاء في التحريات الأولية أن الطفلة عانت كدمات عنيفة في مناطق مُتفرقة من جسدها، وفي منطقتي الرأس والصدر على وجه الخصوص، ما أدى إلى دخولها في حالة إغماء، إلى أن توفيت في الحال.