لتوفير المال.. طبيب يقتل مريضة بإجراء عمليتين تجميليتين في آن واحد

فقدت بريطانية حياتها بعد إجراء عمليتين لتكبير الثدي وشد البطن في آن واحد، بناء على نصيحة الطبيب والذي أقنعها أن ذلك خيار أفضل لتوفير المال.

كشفت التحقيقات أن ”لويز هارفي“ (36 عامًا) وهي أم لـ 3 أطفال، توفيت نتيجة إصابتها بعدة جلطات، بعدما خضعت له من عمليات في عيادة ”ترانسفورم“ في مستشفى ”ريفر سايد“ في لندن استغرقت 3 ساعات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قال الطبيب الشرعي إنه لم يتم منح ”لويز“ جرعة ثانية من مضادات الجلطات، على الرغم من معرفة الطبيب بتاريخ ”لويز“ العائلي من الإصابات بالجلطات.

كشفت التقارير أيضًا أنه تم منح ”لويز“ الجرعة الأولى من مضادات التجلط بعد 8 ساعات من إجراء الجراحة، بينما كان يجب منحها إياها بعد 4 ساعات، كما أنه بناء على كلام ”ليندا“ (53 عامًا)، والدة الضحية، سمح الأطباء لابنتها بالخروج من المستشفى دون منحها الأدوية اللازمة، في يوم 17 يونيو 2018، قبل أن تتوفى في 5 يوليو.

وفي التحقيق القضائي الجاري حاليًا، ذكرت ”ليندا“ أنه تم نقل ابنتها إلى المستشفى يوم 3 يوليو عندما انهارت، قبل أن تتوفى يوم 5، كما ذكرت الأم أن ابنتها عانت من جلطات في رئتيها وقلبها، كما قالت إن أطباء العيادة لم يقدموا أي تفسير لما حدث للويز عندما اتصلوا لتقديم تعازيهم.

وذكر التحقيق أيضًا أنه عند استجواب الطبيبة الشرعية ”يوفاني بليك“ للجراح ”مانيش سينها“ الذي أجرى العمليات للويز، وسؤاله عما إذا كان على دراية بتاريخ عائلة الضحية أو ناقش أي مخاطر للجراحة، كان جوابه: ”لا سيدتي“.

ولا يزال التحقيق مستمرًا حتى يوم السبت المقبل.