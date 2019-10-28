تركي آل الشيخ يعلن عن 3 مفاجآت للجمهور السعودي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الحكومية بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة لأول مرة لجمهور المملكة وذلك بتفعيل خدمة الـ5G في الأماكن العامة بشكل تجاري.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع ”تويتر“: ”لأول مرة STC تشغل خدمة الـ5G في مكان عام وبشكل تجاري“.

لأول مره STC تشغل خدمه ال 5G في مكان عام و بشكل تجاري ???? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019

وكشف رئيس هيئة الترفيه الحكومية عن مفاجأتين أخرتين لجمهور المملكة، وهما تكريم النجمين السعوديين عبادي الجوهر ومحمد عبده، وذلك في احتفاليتين مختلفتين تقام الأولى أواخر نوفمبر المقبل والثانية أواخر ديسمبر المقبل.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدته الأولى قائلًا: ”تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر في ليلة عباديات أخر شهر نوفمبر في ليلة العود لوحده يحكي، ترقبونا“.

تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر في ليلة عباديات أخر شهر نوفمبر … في ليلة العود لوحده يحكي … ترقبونا????????????????????❤️ pic.twitter.com/W5SB61MrbR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019

وأعلن ”آل الشيخ“ في تغريدته الثانية قائلًا: ”تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق أن عمل لأي فنان وفي مسرح محمد عبده في البولفارد في آخر شهر ديسمبر تاريخ سيكتب في ذلك اليوم ترقبوا“.

تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق ان عمل ل اي فنان … وفي مسرح محمد عبده في البولفارد … في أخر شهر ديسمبر … تاريخ سيكتب في ذالك اليوم ترقبو ????????????????????????❤️ pic.twitter.com/XRcrcXOIfx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019

ويُعد موسم الرياض من أكبر المواسم التي تشهدها المملكة العربية السعودية إذ بدأت فعالياته في الـ11 من أكتوبر الجاري وتستمر حتى ديسمبر المقبل ولمدة 70 يومًا بتقديم أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا.