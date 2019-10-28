تركي آل الشيخ يعلن عن 3 مفاجآت للجمهور السعودي

تركي آل الشيخ يعلن عن 3 مفاجآت للجمهور السعودي

المصدر: أسماء حلمي- إرم نيوز

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الحكومية بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة لأول مرة لجمهور المملكة وذلك بتفعيل خدمة الـ5G في الأماكن العامة بشكل تجاري.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع ”تويتر“: ”لأول مرة STC تشغل خدمة الـ5G في مكان عام وبشكل تجاري“.

وكشف رئيس هيئة الترفيه الحكومية عن مفاجأتين أخرتين لجمهور المملكة، وهما تكريم النجمين السعوديين عبادي الجوهر ومحمد عبده، وذلك في احتفاليتين مختلفتين تقام الأولى أواخر نوفمبر المقبل والثانية أواخر ديسمبر المقبل.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدته الأولى قائلًا: ”تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر في ليلة عباديات أخر شهر نوفمبر في ليلة العود لوحده يحكي، ترقبونا“.

وأعلن ”آل الشيخ“ في تغريدته الثانية قائلًا: ”تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق أن عمل لأي فنان وفي مسرح محمد عبده في البولفارد في آخر شهر ديسمبر تاريخ سيكتب في ذلك اليوم ترقبوا“.

ويُعد موسم الرياض من أكبر المواسم التي تشهدها المملكة العربية السعودية إذ بدأت فعالياته في الـ11 من أكتوبر الجاري وتستمر حتى ديسمبر المقبل ولمدة 70 يومًا بتقديم أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا.

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