مُدان بالقتل يتقدم بطلب غريب قبل إعدامه

تقدم مدان بجريمة قتل، بطلبه الأخير لإدارة سجنه في ولاية جورجيا الأمريكية، قبل إعدامه، حيث طلب قائمة من أشهى المأكولات.

وطلب راي كرومرتي أن يتناول في وجبته الأخيرة، وجبة الروبيان وشرائح اللحم، وطبق معكرونة وجبن وشريحة لحم مكعب، وأرز وصلصلة اللحوم، وشطيرة بالجبنة واللحم، ووجبتين تشيز برجر، وبطاطس مقلية، وحلوى ميلك شيك بالفراولة، وكعكة الطبقات.

وسُجن كرومرتي 52 عاماً، لمدة 25 عاماً، على خلفية قتله عامل متجر بطلقتين ناريتين في عام 1994م، بهدف السرقة، حيث طوال سنوات سجنه لم يتناول سوى طعام السجن، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وسيجتمع مجلس ولاية جورجيا للعفو، للنظر في قضيته الثلاثاء، قبل تنفيذ إعدامه الأربعاء المقبل، عن طريق الحقنة القاتلة.

وتحدد بعض الولايات الأمريكية تكلفة الوجبة النهائية لنزلائها المدانين بجرائم قتل قبل إعدامهم، بينما تتيح بعضها بإعدادها داخل السجن.

وتسمح ولاية جورجيا للمدانين بجرائم قتل بتقدمهم بطلبات مفتوحة، في حين منعت ولاية تكساس ذلك، بعدما طلب قاتل قائمة طعام طويلة، ولم يأكل منها قبل إعدامه، حيث أخبر موظفو السجن أنه لم يكن جائعًا.