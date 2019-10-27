شاهد الصور الفائزة بجائزة ”أفضل مصور مستقل“ (صور)

في كل عام وحتى كل شهر، يقام العديد من مسابقات الصور التي تطلق العنان للمصورين المحترفين والهواة لإبراز حسهم الفني وإبداعاتهم، ومن بين تلك المسابقات المميزة، مسابقة ”المصور المستقل“.

تقام مسابقة المصور المستقل، كل شهر، مع مفهوم أو موضوع مختلف تدور حوله المسابقة، ومن أجل مسابقة هذا الشهر والتي تعلقت بالسفر، طُلب من المشاركين تقديم صور تنقل روح كل مكان بأبرز مزاياه، وتكون مؤثرة وتحفز الذكريات.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، شملت المسابقة مشاركين من أكثر من 50 دولة، كما كان حكم المسابقة هو المصور الصحافي الأمريكي الشهير ستيف ماكوري، والذي اشتهر بالتقاطه صورة تُعرف باسم ”الفتاة الأفغانية“، وتعاون أيضًا في العديد من المهام لصالح ناشيونال جيوغرافيك.

وحصلت على الجائزة الأولى، المصورة كلاري تان من سنغافورة وحصلت على ألف دولار، بفضل صورتها التي اتخذت عنوان ”شباك سمك تجف في الشمس“، وتُظهر صيادًا يقف على لوح خشبي كبير، أمام شباك سمك في انتظار أن تجف تحت أشعة الشمس في مقاطعة فوجيان الصينية.

وإضافة إلى صورة كلاري، تستعرض الصحيفة مختلف الصور الفائزة بجائزة المصور المستقل، ومن بينها لقطة للمصور الكولومبي جيرمان رودريغيز، تكشف لحظة قفز صبي من القارب في كولومبيا، في لقطة مميزة أطلق عليها ”ستيف“ اسم ”التعطش للحرية“، وقال عنها ”تذكرني هذه اللقطة بالأوقات التي صورت فيها في الماء“.

وحصل جيرمان على 600 دولار بفضل صورته، كما قدم المصور الإسباني لويس ماريا، لقطة عن كثب لإصلاح شباك صيد في فيتنام، وتميزت الصورة باللون الأزرق.

وبجانب لقطات الطبيعة، قدم الفائزون صورًا أخرى تظهر مزارعين في كوبا، ونظرة عن كثب للثقافة اليابانية والديانة البوذية ورهبانها.