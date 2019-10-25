مُصلح وحوراء.. تعرّف على ثنائي الإنمي السعودي الذي سيمثل المملكة في أول معرض من نوعه بالبلاد

مُصلح وحوراء.. تعرّف على ثنائي الإنمي السعودي الذي سيمثل المملكة في أول معرض من نوعه بالبلاد

كشف القائمون على معرض الرسوم الكارتونية المعروفة باسم ”إنمي“، عن شخصيتين سعوديتين جديدتين ستقودان شخصيات الإنمي الأخرى خلال معرض الإنمي الذي سيقام الشهر المقبل في مدينة الرياض لأول مرة في تاريخ المملكة.

ووقع اختيار القائمين على معرض الإنمي الياباني الذي سيقيم فعالياته، يومي 14 و 16 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على شخصية تدعى مُصلح وأخرى تدعى حوراء، مشاركين في مسابقة لرسم شخصيات إنمي سعودية مبتكرة أقامها المعرض قبيل انطلاق فعالياته في السعودية.

وكشف معرض ”الإنمي“ أن شخصية ”مُصلح“ التي ابتكرتها عزيزة عبدالله، فازت في المركز الأول بالمسابقة، فيما حلت شخصية ”حوراء“ التي رسمتها آلاء حميد في المركز الثاني، وسيحصل كل منهما على جائزة نقدية قيمتها 10 آلاف ريال لكل منهما.

كما سيمنح القائمون على المعرض الياباني، أول 10 فائزين دعوة خاصة لحضور معرض الإنمي السعودي.

وعرفت صاحبة شخصية ”مُصلح“ بأنه ”شاب يتمتع بالفروسية العالية، ويمتلك شجاعة وجرأة سكان البادية وسرعة البديهة وتحمل الظروف القاسية، مضيفة أنه ”قد يكون يحمل بعض الصفات البدوية الجسدية الصلبة والغليظة، ولكنه لطيف ويحب مساعدة الغير“.

فيما عرفت آلاء شخصية ”حوراء“ التي ابتكرتها بالقول: ”هي اسم على مسمى، فمعنى اسمها هو ذات العينين الواسعتين، واضحة البياض والسواد، فتاة سعودية مميزة نشيطة عينتها قبيلتها جاسوسة عند الأعداء لقوة بصرها الذي يعينها في ترصد حركات العدو ومتابعة خططه عن بعد“.

ووجدت شخصيات الإنمي العشر التي اختارها القائمون على المعرض، شهرة كبيرة فور الكشف عنها مع تزايد عشاق الرسوم ذات المنشأ الياباني في السعودية.

وسيقام معرض الإنمي بحضور شخصيات شهيرة ومعروفة في ذلك العالم، مثل ”المحقق كونان“ و“غراندايزر“ و“كابتن تسوباسا“، و“هجوم العمالقة“، و ”أبطال ون بيس“، و“ديث نوت“.

ويقول القائمون على المعرض، إن شخصيتي مُصلح وحوراء، سيكونان شعارًا لمعرض الإنمي الأول في الرياض، وهو جزء من سلسلة فعاليات ضمن ”موسم الرياض“ الترفيهي والثقافي والفني على مدار 70 يومًا.

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