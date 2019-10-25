مُصلح وحوراء.. تعرّف على ثنائي الإنمي السعودي الذي سيمثل المملكة في أول معرض من نوعه بالبلاد

كشف القائمون على معرض الرسوم الكارتونية المعروفة باسم ”إنمي“، عن شخصيتين سعوديتين جديدتين ستقودان شخصيات الإنمي الأخرى خلال معرض الإنمي الذي سيقام الشهر المقبل في مدينة الرياض لأول مرة في تاريخ المملكة.

ووقع اختيار القائمين على معرض الإنمي الياباني الذي سيقيم فعالياته، يومي 14 و 16 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على شخصية تدعى مُصلح وأخرى تدعى حوراء، مشاركين في مسابقة لرسم شخصيات إنمي سعودية مبتكرة أقامها المعرض قبيل انطلاق فعالياته في السعودية.

وكشف معرض ”الإنمي“ أن شخصية ”مُصلح“ التي ابتكرتها عزيزة عبدالله، فازت في المركز الأول بالمسابقة، فيما حلت شخصية ”حوراء“ التي رسمتها آلاء حميد في المركز الثاني، وسيحصل كل منهما على جائزة نقدية قيمتها 10 آلاف ريال لكل منهما.

كما سيمنح القائمون على المعرض الياباني، أول 10 فائزين دعوة خاصة لحضور معرض الإنمي السعودي.

وعرفت صاحبة شخصية ”مُصلح“ بأنه ”شاب يتمتع بالفروسية العالية، ويمتلك شجاعة وجرأة سكان البادية وسرعة البديهة وتحمل الظروف القاسية، مضيفة أنه ”قد يكون يحمل بعض الصفات البدوية الجسدية الصلبة والغليظة، ولكنه لطيف ويحب مساعدة الغير“.

المركز الأول: عزيزة عبدالله، ألف مبروك????????????????

”لديها قدرات مذهلة في توضيح التفاصيل المهمة وخاصة رسمة الصقور! يقال أن الشخص الذي يمكنه تصوير الحيوانات جيداً لديه رؤية جيدة وقدرة على أن يكون أفضل وأفضل في الرسم. هذه الشخصية لها جاذبية قوية لتكون الشخصية الرئيسية للقصة“ pic.twitter.com/FxHX1NXnxD — معرض الأنمي السعودي | Saudi Anime Expo (@SaudiAnimeExpo) October 23, 2019

فيما عرفت آلاء شخصية ”حوراء“ التي ابتكرتها بالقول: ”هي اسم على مسمى، فمعنى اسمها هو ذات العينين الواسعتين، واضحة البياض والسواد، فتاة سعودية مميزة نشيطة عينتها قبيلتها جاسوسة عند الأعداء لقوة بصرها الذي يعينها في ترصد حركات العدو ومتابعة خططه عن بعد“.

المركز الثاني: ألاء حميد، ألف مبروك????????????????

”هذه الشخصية الأنثوية أعطتني شعوراً رائعاً؛ فأول مره أرى أحداً يستخدم أسلوب المانجا بطريقة مبتكرة جداً في ابراز شخصية تغطي وجهها وتعكس أحد الثقافات بطريقة بارعة. التعابير المختلفة المستخدمة في العيون ممتازة“ pic.twitter.com/v2Y8HHfvSq — معرض الأنمي السعودي | Saudi Anime Expo (@SaudiAnimeExpo) October 23, 2019

ووجدت شخصيات الإنمي العشر التي اختارها القائمون على المعرض، شهرة كبيرة فور الكشف عنها مع تزايد عشاق الرسوم ذات المنشأ الياباني في السعودية.

المركز الثالث: سارة الشمراني، ألف مبروك????????????????

“مبتكر الشخصية لديه ذوق رائع في تصميم الزي واختيار الألوان، خاصة طريقة دمجه للون البحري مع الذهبي أما عن اضافة غطاء الرأس الأحمر جعل الصورة متميزة وسيتضح جمالها أكثر عندما تصبح الشخصية متحركة” pic.twitter.com/SnhKkYMTQx — معرض الأنمي السعودي | Saudi Anime Expo (@SaudiAnimeExpo) October 23, 2019

المركز الرابع: يوسف، ألف مبروك????????????????

”تصوير الشخصية رائع جداً واستخدام النقيض فيها ممتاز فالعيون القوية مع الابتسامات البريئة ستجذب الكثير من المعجبين والمحبين والكوميديين أيضًا. الصقر جذاب جداً“ pic.twitter.com/yVm72edqKc — معرض الأنمي السعودي | Saudi Anime Expo (@SaudiAnimeExpo) October 23, 2019

المركز الخامس: أكرم عبدالله حكمي، ألف مبروك????????????????

”الحواجب ورسمة أجزاء العين جذابة جداً وتعكس قوة إرادة الشخصية، العينان مميزة وتميزت أكثر عند رداء الشخصية للشماغ. الزي جيد والألوان متوازنة فاللون الأسود والأحمر والذهبي أكد انطباعنا عن قوة الشخصية، حقاً عمل مذهل“ pic.twitter.com/rx0HEwQcQL — معرض الأنمي السعودي | Saudi Anime Expo (@SaudiAnimeExpo) October 23, 2019

وسيقام معرض الإنمي بحضور شخصيات شهيرة ومعروفة في ذلك العالم، مثل ”المحقق كونان“ و“غراندايزر“ و“كابتن تسوباسا“، و“هجوم العمالقة“، و ”أبطال ون بيس“، و“ديث نوت“.

المركز السادس: زهرة أحمد العبدالله، ألف مبروك????????????????

”إذا حكمنا فقط على جودة الرسومات، فهذه هي الأفضل! نجح مبتكر الشخصية في تصميم الملابس بشكل جيد جداً واضاف مشاعر مذهلة للاكسسوارات التي ترديها الشخصية. مستواه مرتفع“ pic.twitter.com/9xp2wR9p7Y — معرض الأنمي السعودي | Saudi Anime Expo (@SaudiAnimeExpo) October 23, 2019

المركز السابع: وسن علي الغامدي، ألف مبروك????????????????

”تصميم رائع، ومتوقع أن الشخصية سيكون لديها قبول كبير من المشجعين! تعبيرات وجهها لطيفة وتجعل الناس مهتمين بما تفعله وما تتحدث به ونوع الحياة التي تعيشها «إنها تجعلني أشعر أنني أريد شراء تلك الأعشاب منها»“ pic.twitter.com/z57kGbMyJZ — معرض الأنمي السعودي | Saudi Anime Expo (@SaudiAnimeExpo) October 23, 2019

المركز الثامن: رجاء القضيب، ألف مبروك????????????????

”العينين والحواجب معبرة.الألوان رائعة جداً وتسريحة الشعر مع اضافة «الشماغ» مميزة. على الرغم من أن ساقه اليسرى مبتعدة عن اليمنى كثيراً، إلا أن وضعيته تبدو رائعة! (يبدو كشخصية تقوم بعمل ما، لذلك أشعر أنني أريد مشاهدة أعماله“ pic.twitter.com/CtwIsoOLkg — معرض الأنمي السعودي | Saudi Anime Expo (@SaudiAnimeExpo) October 23, 2019

ويقول القائمون على المعرض، إن شخصيتي مُصلح وحوراء، سيكونان شعارًا لمعرض الإنمي الأول في الرياض، وهو جزء من سلسلة فعاليات ضمن ”موسم الرياض“ الترفيهي والثقافي والفني على مدار 70 يومًا.

المركز التاسع: زينب طناب، ألف مبروك????????????????

”تعابير الشخصية جيدة جداً، وطريقة تصوير القاء التحية جذابة. يبدو بأن كثير من النساء سيعجبن بها وسيقدرن شخصيتها المبهجة“ pic.twitter.com/kDPgkoFQrX — معرض الأنمي السعودي | Saudi Anime Expo (@SaudiAnimeExpo) October 23, 2019