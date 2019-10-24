مصرع 25 مصريًا بسبب الظروف الجوية

لقي 25 مصريًا مصرعهم؛ جرّاء الظروف الجوية السيئة المصحوبة بالأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدة محافظات في مصر، خلال اليومين الماضيين.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، فإن الضحايا لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة، تنوعت ما بين حوادث الطرق التي تسببت بوفاة 10 أشخاص، و7 آخرين لقوا مصرعهم صعقًا بالكهرباء، وقضى 3 غرقًا؛ نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة.

كما تشير البيانات الرسمية إلى مصرع 5 أشخاص خلال أعمال كسح وإزالة مياه الأمطار التي تراكمت فوق منازلهم؛ مما تسبب بسقوطهم من أعلى أسطح المنازل.

وشهدت بعض محافظات مصر موجة من الظروف الجوية الصعبة المصحوبة بأمطار غزيرة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، أدت إلى إغلاق موانئ، وتعطيل شوارع وميادين رئيسية؛ بسبب تراكم المياه.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية، حتى السبت المقبل، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.