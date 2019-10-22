اعتقال شرطي في غزة لاعتراضه على سوء أوضاعه الاقتصادية يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

طالبت عائلة أحد عناصر الشرطة في قطاع غزة، الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بالإفراج عنه، بعد اعتقاله عقب ظهوره في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على ”فيسبوك“، تحدث فيه عن حالة الفقر الشديد التي وصل لها.

واعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لحماس في قطاع غزة، الموظف في جهاز الشرطة التابع للحركة، حسين قطوش، بعد أن خرج في مقطع فيديو، يعبر فيه عن تذمره من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها.

وقال ”قطوش“، إنه ”أسوأ ما يمكن أن يحدث أن تخدم في بلد دون أن تجد ثمن المواصلات التي تؤمن وصولك لعملك“، في إشارة لوضعه الاقتصادي المزري بسبب عدم قدرة حركة حماس التي تسيطر على غزة، على دفع رواتب موظفيها كاملة.

حسين قطوش . من مخيم المغازي بالوسطي يعمل في شرطة حماس في دير البلح . يتحدث عن الواقع الاليم الذي يعاني منه عسكر حماس. بعد ان غررت حماس بهم . تم اعتقاله بسبب ذكره للحقيقه .وكلمه هيه لله بالفيدو. وهو الان يقبع في سجون شرطة حماس في دير البلح تم النشر بواسطة ‏فلسطين الغد‏ في السبت، ١٩ أكتوبر ٢٠١٩

وطالب شقيقه ”همام“، بالإفراج عنه بشكل فوري، لأنه لم يرتكب أي جريمة، سوى أنه عبر عن وضعه الاقتصادي الصعب، والذي ازداد سوءًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أنه منذ أكثر من ثلاثة أعوام لا يتلقى راتبًا كاملًا أسوة بزملائه الموظفين الذين عينتهم حماس في غزة.

وأضاف ”همام“: ”أخي موظف في حكومة حماس منذ مجيئها إلى الحُكم، عام 2006، وهو

متزوج منذ 14 عامًا، ولم يُنجب أطفالًا، ويُريد أن يكون أبًا عبر الزراعة، وله استحقاقات مالية لم يحصل عليها“، بحسب ما قال لموقع ”دنيا الوطن“.

وأضاف أن ”حسين كان قد تقدم باستقالته من الشرطة أكثر من مرة، بسبب تدهور وضعه المالي، وكان قد قرر الهجرة إلى أوروبا، ولكن لم تُقبل استقالته، ولم يُعط أي مبالغ من مستحقاته المالية لدى حكومة غزة“.

ولاقت قضية الشاب حسين، موجة واسعة من التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب صحفيون ونشطاء فلسطينيون، بضرورة الإفراج عنه لأنه لم يرتكب أي جرم سوى أنه عبر عن وضعه الاقتصادي السيء.

وقال الصحفي الناشط فادي شناعة، إن ”ما حدث مع الشرطي حسين هو وصمة عار، فهو لن ولم يتهجم على أحد، فهو كان صادقًا في تعبيره، فكيف يُتهم بإهانة الزي العسكري طالما أن إنسانيته في كل حين تهان“.

وأضاف: ”للأسف والمحزن أن المسؤول والراعي هنا لا يرحم موظفيه أو حتى أبناءه الذين يتعرضون في كل لحظة للوجع، الذي يأتي نتيجة لضغوطات الحياة أو تراكمات المسؤولية العائلية“.

ماحدث مع #الشرطي_حسن هو #وصمة_عار فهو لن ولم يتهجم على احد كيف لا ونحن نعلم جيدا ان الكثير من #موظفى_غزة سواء… تم النشر بواسطة ‏فادي شناعة‏ في الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

وقال الناشط عايش يونس، ”هذا الشب الرائع الذي خرج بكلمة لأنه حس أنه مظلوم، قال فيها معيش شيكل مواصلات أوصل دوامي، متخيلين أنه موظف محترم، المفروض أنه بيتقاضى راتب ما معه اجار المواصلات، بتقدروا تتخيلوا حجم المعاناة اللي بيعيشها هو وعيلته !“.

حسين قطوشهذا الشب الرائع اللي خرج بكلمة لأنه حس انه مظلوم، قال فيها معيش شيكل مواصلات أوصل دوامي !متخيلين انه موظف… تم النشر بواسطة ‏عايش يونس‏ في الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

بدورها، قالت الناشطة هدى فضل نعيم، “ بأي حق بيتم احتجاز رجل الأمن حسين قطوش في غزة، هذا الشاب اللي نزل فيديو وهو بيمشي لشغله لأنه ما معه مواصلات“.

وتساءلت، ”أنت متخيل سيدي اللي قررت تعتقله أنه الاعتقال صعب بالنسبة لهالشاب،

يعني شاب هانت عليه نفسه يطلع للعالم بقله ما معي والله شيكل أوصل شغلي، شو يعني تعتقله ولا تقتله حتى“.