اندلاع حريق هائل بقصر الرياضة في العاصمة التونسية (فيديو)

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اندلع مساء الاثنين حريق هائل في قصر الرياضة وسط العاصمة التونسية. وتدخلت عدة شاحنات تابعة للحماية المدنية لإطفاء الحريق الهائل الذي أثار حالة من الهلع في الأوساط الرياضية. وأفاد مصدر أمني لموقع ”إرم نيوز“ أن أسباب الحريق تعود إلى حدوث خلل كهربائي بينما باشرت السلطات التونسية التحقيق في الحادثة وذلك بالتزامن مع العمل على إخماد…