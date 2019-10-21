اندلاع حريق هائل بقصر الرياضة في العاصمة التونسية (فيديو)

اندلع مساء الاثنين حريق هائل في قصر الرياضة وسط العاصمة التونسية.
وتدخلت عدة شاحنات تابعة للحماية المدنية لإطفاء الحريق الهائل الذي أثار حالة من الهلع في الأوساط الرياضية.
وأفاد مصدر أمني لموقع ”إرم نيوز“ أن أسباب الحريق تعود إلى حدوث خلل كهربائي بينما باشرت السلطات التونسية التحقيق في الحادثة وذلك بالتزامن مع العمل على إخماد ألسنة النيران المتصاعدة بالتنسيق مع أعوان الشرطة.
مباشر: اندلاع حريق في قبة المنزه
تم النشر بواسطة Mosaïque FM في الاثنين، ٢١ أكتوبر ٢٠١٩
اندلاع حريق هائل في قبة الرياضة بالمنزه ????????????و مجهودات كبيرة لأعوان الحماية المدنية للسيطرة عليه و إطفائه
تم النشر بواسطة منتصر الحيزم في الاثنين، ٢١ أكتوبر ٢٠١٩