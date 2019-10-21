العارضة كارا ديليفين أول الحاصلين على ”سيلفي الفضاء“ (صور)

أصبحت العارضة والممثلة البريطانية ”كارا ديليفين“ 27 عامًا، أول من يحصل على ”سيلفي الفضاء“، حيث تتعاون مع شركة سامسونغ في المسابقة التي سُتطلق في 23 أكتوبر.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تأتي مسابقة ”سيلفي الفضاء“، كجزء من أحدث مهام سامسونغ، والتي تُعرف باسم ”بين المجرات“، والتي ستتيح لعملائها فرصة الحصول على سيلفي في الفضاء، وذلك من خلال إرسال صورهم إلى موقع ”ميشن كونترول“ الخاص بسامسونغ.

تعتمد مسابقة ”سيلفي الفضاء“ على استخدام هاتفين غالكسي S10 5G، أحدهما سيكون على ارتفاع 20 ألف متر فوق سطح الأرض في منطاد هيليوم عملاق قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 65 درجة تحت الصفر.

بينما سيكون الهاتف الآخر في موقع المسابقة، حيث سيتواجد المتسابقون ويلتقطون الصور، وهو قاعة تابعة لسامسونغ تُعرف باسم Samsung KX، وتم افتتاحها حديثًا في ”كينغز كروس“ بلندن.

من المقرر أن يستقبل الهاتف الموجود في الفضاء، صور السيلفي من الهاتف الآخر، ويضعها وسط الأجسام الفضائية والكواكب، مما يضفي طابعًا فضائيًا واقعيًا على الصور، خاصة أن المشاركين سيأخذون الصور وهم يرتدون بدلة فضاء.

سيتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي مع نشر صورهم في الفضاء حتى تنتهي المنافسة في 31 أكتوبر، وبعد ذلك سيتم إرسال الصور إلى الأرض لأصحابها لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت ”كارا“ عن المسابقة ومشاركتها فيها على حسابها على إنستغرام، كما نشرت صورًا لها وهي بالبدلة، وقالت: ”أحب فكرة السفر إلى الفضاء ولا أستطيع الانتظار لقيادة مهمة سامسونغ، سيلفي الفضاء“.

وأضافت: ”أخطط لجعل هذه السيلفي الأروع على الإطلاق، وأتطلع لرؤية كيف سيشارك معجبي في التحدي ليحصلوا على سيلفي في الفضاء“.

وقال ”بنجامين براون“، كبير مسؤولي التسويق في شركة ”سامسونغ يوروب“: ”للاحتفال بحدوث أمور مدهشة على شاشات سامسونغ، قررنا أخذ السيلفي إلى مستوى جديد ومنح العملاء فرصة لأخذ صورة في الفضاء. نحن دائمًا ما نحاول كسر حدود الممكن، ومع سيلفي الفضاء، سنثبت أن الأشياء المدهشة لا تزال تحدث بفضل سامسونغ، وحتى إذا كانت من الفضاء“.

تأتي هذه المسابقة كأحدث أعمال سامسونغ الخاصة بالسيلفي، إذ سبق وتعاونت الشركة مع ”إلين ديجينريز“ في حفل الأوسكار عام 2014، لإنشاء أحد أشهر صور السيلفي على الإطلاق، والتي جمعت كوكبة من نجوم هوليوود، بمن فيهم ”برادلي كوبر“ و“براد بيت“ و“جينيفر لورانس“، بالإضافة إلى ”جوليا روبرتس“ و“ميريل ستريب“.