”الهيبي التونسي“ .. مهرجان عالمي في قلب الصحراء (فيديو إرم)‎

تستعدّ صحراء دوز في الجنوب التونسي، لاحتضان الدورة الأولى من مهرجان ”الهيبي التونسي“، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ولمدة أربعة أيام، وذلك بمشاركة أكثر من عشرين فنّانًا من تونس وفرنسا ولبنان وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف المهرجان لتشجيع السياحة الصحراوية والترويج للموروث الحضاري والثقافي التونسي، إضافة إلى الترويج للمميزات الطبيعية للصحراء التونسية.

وقال منتج منفذ مهرجان ”هيبي تونسي“ ديلو سراورية لـ ”إرم نيوز“، إن المهرجان ذا طابع دولي، حيث إنه سيتم بمشاركة مجموعة من الفنانين من عدة بلدان عربية وأوروبية.

وأضاف سراورية، أن تونس مستعدة لتنظيم مهرجان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا وأن المواهب والأفكار موجودة لدى الشباب التونسي.

بدوره، كشف أشرف الشرفي مؤسس مهرجان ”هيبي التونسي“، أن المهرجان سيدوم 3 أيام في عمق الصحراء التونسية، وأن التنقل سيكون في سيارات رباعية الدفع.

وأضاف أشرف الشرفي، أن برنامج المهرجان سيكون متنوعًا وفيه أنشطة ثقافية وموسيقى إلكترونية، إضافة إلى التعريف بالموروث الثقافي التونسي والموروث الصحراوي.

واعتبر واثق بالله شكير، وهو صحافي مختص في الشأن الثقافي، أن المهرجان يؤسس لفكرة السياحة الثقافية في أعماق الصحراء، ورأى أن فكرة المهرجان وتوقيته هي بمثابة رسالة إلى العالم بأن الوضع الأمني مستقر، وأن تونس قادرة على استقبال السياح.