خلاف نادر بين مذيعين في ”العربية“ و“سكاي نيوز“ يثير اهتمام الآلاف

وصل خلاف بين مذيعين بارزين في قناتين تلفزيونيتين معروفتين في العالم العربي، حول الأحقية بمقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعد أن تبادلا الاتهامات بينهما في حدث قلّما يشهده الوسط الإعلامي.

وأجرى الرئيس بوتين قبل زيارته الأخيرة للسعودية والإمارات الأسبوع الماضي، مقابلة تلفزيونية مع 3 قنوات فضائية في وقت واحد، هي ”روسيا اليوم“، وقناة ”العربية“، وقناة ”سكاي نيوز“.

وبثت القنوات الثلاث المقابلة بطرق مختلفة، فبينما اختارت قناة ”روسيا اليوم“ بث المقابلة بشكل كامل، لجأت قناتا ”العربية“ و ”سكاي نيوز“ لعرض أبرز ما جاء في إجابات الرئيس بوتين من منظورهما.

وعقب بث المقابلة في القنوات الثلاث، انتقد مذيع قناة ”سكاي نيوز“ مهند الخطيب، عبر ”تويتر“، زميله في قناة ”العربية“ محمد الطميحي، وقال: ”الرئيس فلاديمير بوتين أجرى منذ أيام مقابلة مع 3 قنوات، هي: سكاي نيوز عربية، وروسيا اليوم، والعربية، مذيع العربية محمد الطميحي، شطب مذيعي القناتين الأخريين واستخدم أجوبة بوتين على أسئلتهم وكأنها إجابات على أسئلته. أمر غير مهني وغير أخلاقي ومعيب“.

وأضاف في تغريدة أخرى: ”أنت حرّ بحذف أسئلة المحاورين الآخرين بالمونتاج، لكن أن تستخدم إجابات بوتين عن أسئلة زملائك وكأنها إجابات عن أسئلتك فهذا أمر غير مهني وغير أخلاقي ومعيب“.

الرئيس فلاديمير #بوتين أجرى منذ أيام مقابلة مع ٣ قنوات: #سكاي_نيوز_عربية #روسيا_اليوم و #العربية . مذيع العربية محمد الطميحي @MohammedTomaihi شطب مذيعي القناتين الأخريين واستخدم اجوبة بوتين على أسئلتهم وكأنها إجابات على أسئلته. أمر غير مهني وغير أخلاقي ومعيب. #أن_تعرف_أكثر — Mohannad Khatib (@KhatibSKY) October 15, 2019

وأضاف في تغريدة أخرى: ”أنت حرّ بحذف أسئلة المحاورين الآخرين بالمونتاج، لكن أن تستخدم إجابات بوتين عن أسئلة زملائك وكأنها إجابات عن أسئلتك فهذا أمر غير مهني وغير أخلاقي ومعيب“.

مقابلة الرئيس #بوتين كانت مع ثلاث قنوات: #سكاي_نيوز_عربية ، #روسيا_اليوم و #لعربية . أنت حرّ بحذف أسئلة المحاورين الآخرين بالمونتاج، لكن أن تستخدم إجابات بوتين عن أسئلة زملائك وكأنها إجابات عن أسئلتك فهذا أمر غير مهني وغير أخلاقي ومعيب. #أن_تعرف_أكثر #الحدث #السعودية #روسيا — Mohannad Khatib (@KhatibSKY) October 15, 2019

ولم يصمت الإعلامي السعودي الطميحي على انتقادات زميله الخطيب، وقال في رده عبر ”تويتر“ أيضًا: ”أدارت العربية حوارًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة من الصحفي القدير سلام مسافر من روسيا اليوم، ومذيع من سكاي نيوز عربية .. وهذا ما تحدثنا عنه قبل بث المقابلة“.

وأضاف الطميحي في تغريدة أخرى: ”في اليوم المتفق عليه للبث، كانت لنا تغطية خاصة سبقت زيارة الرئيس بوتين للرياض، وكانت المقابلة محور التغطية، قررنا إعادة ترتيب المحاور والتركيز على بعض إجابات بوتين في عرض يخرج عن الروتين بما يتفق من اهتمامات مشاهدينا، مشفوعين بالاشتراطات التي طلبها المكتب الصحفي للرئيس“.

وأوضح أن ”المقابلة ليست حصرية ولم ننسب أي إجابة لنا .. وكان لنا الحق في استخدام الإجابات دون الأسئلة، وهو ما كان متاحًا للقنوات الثلاث، روسيا اليوم بثت الحوار كاملًا: مذيع العربية هو يدير الحوار .. وفي نسخة سكاي نيوز فجأة أصبح مذيعهم هو من يدير الحوار مع حذف أي مقطع يتعارض مع ذلك“.

واختتم الإعلامي السعودي رده بانتقاد شديد لزميله في ”سكاي نيوز“ قائلًا: ”من الصعب أن تتقبل أن يكون مذيعًا أصغر منك (سنًا) هو من يدير الحوار .. لكن أن يدفعك ذلك لأن تتهمه شخصيًا عبر وسائل التواصل بأن ما قام به غير أخلاقي ومهني ومعيب، فأنت تثبت بأنك لم تتجاوز تلك العقدة لذلك لجأت للتزوير .. حين خاطبت الجدار وحيدًا دون رئيس أو محاورين“.

من الصعب أن تتقبل أن يكون مذيعاً أصغر منك (سنّا) هو من يدير الحوار .. لكن أن يدفعك ذلك لأن تتهمه شخصياً عبر وسائل التواصل بأن ما قام به غير أخلاقي ومهني ومعيب فأنت تثبت بأنك لم تتجاوز تلك العقدة لذلك لجأت للتزوير .. حين خاطبت الجدار وحيداً دون رئيس أو محاورين.

انتهى pic.twitter.com/atiCjUtyBd — محمد الطميحي (@MohammedTomaihi) October 19, 2019

وأرفق الطميحي مع تغريدته الأخيرة، مقطع فيديو تم تصويره في مكان إجراء المقابلة مع الرئيس بوتين، ويظهر فيه المذيع الطميحي يتحدث على طاولة الحوار وحيدًا ليرحب بالرئيس بوتين دون أن يكون موجودًا.

ووجد الخلاف حول السبق الصحفي والمقابلة الحصرية بين إعلاميين عربيين بارزين، صدى واسعًا تجاوز ردود فعل زملاء المهنة، إلى كثير من المدونين العرب وعشرات آلاف المتابعين الذين لم يعتادوا وجود هكذا خلافات في الوسط الإعلامي.

وقد تباينت آراء الصحفيين والكتاب في منطقة الخليج والعالم العربي، مما جرى، بين من يقف في صف أحد طرفي الخلاف، أو ينتقدهما كليهما، انشغل عدد من المدونين بالحديث عن المنافسة الحاصلة بين الصحفيين في وسائل الإعلام العربية بعيدًا عن الأضواء.