عروض بوليفارد الرياض تبهر مئات آلاف الحاضرين بالكرنفال العالمي الجديد (فيديو)

حضر أكثر من نصف مليون شخص من مواطني السعودية والمقيمين فيها والسياح القادمين من مختلف دول العالم، عروض ”بوليفارد الرياض“ الترفيهية والفنية، فيما يبدو أنه كرنفال عالمي جديد سينضم لأشهر الكرنفالات التي تُقام سنوياً في البرازيل وإيطاليا غيرها من دول العالم.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو للحفل بثتها قناة ”إم بي سي“، في وقت مبكر من اليوم السبت، فعاليات وفقرات منوعة شهدتها منطقة الاحتفال الرئيسية التي تقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الأمير محمد بن سلمان، في شمال العاصمة.
وأقيم حفل البوليفارد ليكون بمثابة إعلان رسمي لانطلاق فعاليات ”موسم الرياض“ الذي سيستمر على مدى 70 يوماً، ويشهد سلسلة فعاليات وحفلات وعروض فنية وترفيهية وثقافية ورياضية في مختلف مناطق العاصمة.
معالي المستشار تركي آل الشيح يعلن انطلاق موسم الرياض#مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/pA4VelCr84
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
ومع حلول مساء يوم أمس الأول الخميس، بدأ الحفل بإطلاق الألعاب النارية في الهواء بطرق فنية متنوعة من مكان الاحتفال الرئيسي أو من أبراج الرياض العالية، ليبدأ مسير الفرق الفنية المشاركة في العرض.
هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا#مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/A91yDBOKo3
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
وبدأت المسيرة الاستعراضية تسير في طريق البوليفارد الرئيسي بعد أن خلت المنطقة من السيارات، بينما اصطف نحو نصف مليون شخص من الجنسين على جانبي الطريق لمشاهدة المسيرة الاستعراضية.
عروض السيارات المعدلة وحماس كبير من الجمهور #مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/3uorB6HCBX
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
وضمت المسيرة عربات ضخمة مزينة بينما يسير أمامها وخلفها فرق متنوعة تعزف الموسيقى وترقص وتغني، بينما ينهمك بعض الحضور بالتصوير وتوثيق الحدث النادر، ولا يستطيع البعض الآخر إخفاء دهشته من العرض الذي يذكر بكرنفال ”ري يو دي جانيرو“ السنوي في البرازيل.
مسيرة ومجسمات لنجوم المصارعة #مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/VdtybL4p1L
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
الدبابات هنا حاضرة لعشاقها في الرياض..
وش تتوقع يقدم عشاقها؟!#مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/vq5P99I7Bp
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
وبينما بدأت مياه نافورة عالية في المكان تتراقص على أنغام الموسيقى، أضاءت المحال التجارية والمطاعم في المكان أنوارها وبدأت باستقبال الزوار، حيث يضم البوليفارد (كلمة فرنسية الأصل تشير للشارع العريض) على جانبيه أكثر من 50 محلاً عالمياً ومحلياً إضافة إلى أكثر من 10 مطاعم ومقاه، ومسرح يتسع لـ20 ألف شخص.
مسيرة الصقور.. حنا فوق ???????? ???????? #مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/2zQlWhYTZq
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
السفاري عندنا.. ???? ???? ???? ???? ???? ????️
أكيد غير#مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/qJs98RNc0H
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
وشارك في المسيرة الاستعراضية أكثر من 1500 مؤد يرتدون أزياء تنكرية، إضافةً إلى عروض دراجات ”هارلي“ النارية وعروض الألعاب النارية، بجانب فقرات الغناء والكثير من الفعاليات الأخرى.
جهزنا لكم فعاليات كثيرة ???????? ..
وين أول فعالية بتبدأ فيها ؟ #مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/6JTGZcoVyo
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
عشاق الساحرة المستديرة ⚽ ???? ..
حاتشوف نجومك العالميين هنا#مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/NAUm2Y3USL
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
وأعدت إدارة مرور منطقة الرياض، خطة مرورية خاصة بالحدث، لتجنب الازدحام والحوادث وضمان وصول زوار البوليفارد للمكان بيسر وسهولة.
وقال رئيس هيئة الترفيه التي تشرف على موسم الرياض وفعالياته، إن زوار البوليفارد يومي الخميس والجمعة بلغ أكثر من مليون زائر وزائرة، وهو عدد يفوق الطاقة الاستيعابية للمدرجات الموجودة في المكان، ولا تبلغ طاقتها الاستيعابية 60 ألف شخص.
لا … امس واليوم مليون وميه يعني اخر الموسم بس الويكندات في هالمكان فقط ١٠ مليون
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 18, 2019
وش تتوقع هذا! ???? ???? #مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/a5xnQU15PY
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
وهذه هي أول نسخة لموسم الرياض، إذ لا تزال البلاد حديثة العهد بالانفتاح على الثقافة والفنون العالمية والفعاليات الترفيهية، لكنها نجحت في وقت قياسي بالتحول لوجهة عالمية لكبار فناني العالم ونجومهم.
انطلاق مسيرة الرياض بالحافلة المكشوفة وتفاعل الجمهور معها#مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/DKTBEGLbaU
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
جبنا لكم ببجي ????????!#مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/Q0oJUtQJgy
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019
كرنفالات وعروض.. وش أثار حماسك؟!#مسيرة_الرياض_على_MBC#mbc1 pic.twitter.com/nfRxfI6hvb
— MBC1 (@mbc1) October 18, 2019