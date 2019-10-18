زوجان بريطانيان يرفعان قضية بمحكمة إيطالية للمطالبة بحقهما في لوحة ”الموناليزا“‎

توجّه زوجان بريطانيان إلى محكمة إيطالية، للمطالبة بحقهما بجزء من نسخة قديمة للوحة ”الموناليزا“ الأشهر في العالم.

وقال أندرو جيلبرت وزوجته كارين؛ إنهم ورثوا حصة 25 % من لوحة الفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ووكل الزوجان، الخبير كريستوفر مارينيلو، وهو خبير في استعادة الأعمال المفقودة، لتولّي القضية.

وتم العثور على العمل في الأصل في منزل ”مانور سومرست“ في العام 1913، ثم انتقل إلى يد جامع الفن البريطاني ”هنري بوليتزر“ عن طريق تاجر غرب لندن.

وظل العمل عدة سنوات في قبو بنك سويسري، حيث تمكن خبراء الفن الزائرون من فحصه وخلق تكهنات بأنه ”من الممكن أن يكون النسخة الأصلية للفنان ليوناردو دا فنشي“.

ويدعى جيلبرت، أن شركة ”بوليتزر“ باعت حصة قدرها 25% في اللوحة إلى ليلاند جيلبرت، أحد أقارب أندرو جيلبرت، مقابل 4000 جنيه إسترليني في العام 1964.

وفي حال التحقق من صحة حصة الزوجين في اللوحة، فسيتمكنان من كسب ثروة هائلة.

ونفى الكونسورتيوم، المسجل في أراضي أنغيلا في منطقة البحر الكاريبي البريطانية، ادعاءات جيلبرت.

وقال أندرو جيلبرت، إنه ”ليس لديه فكرة عما إذا كانت اللوحة أصلية أم لا، إلا أنه يأمل أن يقدم الخبراء إجابة محددة“.

وكشف أن ”لديه وثيقة بيع للحصول على حصة 25 % والتي سيتم تقديمها في جلسة الاستماع التي ستعقد في مارس“.