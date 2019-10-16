الإفراج عن العسكريين وأفراد الشرطة الموقوفين انضباطيًا بمناسبة عودة أمير الكويت

أعلن كل من الجيش الكويتي ووزارة الداخلية، الإفراج عن جميع الجنود وأفراد الشرطة الموقوفين انضباطيًا، بمناسبة عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من شهر.

وقال الجيش الكويتي في بيان رسمي الأربعاء، إن ”قرار الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيًا بمناسبة عودة أمير البلاد بناءً على توجيهات وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح لمشاركة العسكريين ذويهم بفرحة عودة أمير البلاد“.

1️⃣بمناسبة عودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبناءً على توجيهات من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أصدر سعادة رئيس الأركان العامة للجيش قراراً بالإفراج عن العسكريين الموقوفين إنضباطياً pic.twitter.com/8KE8ODEYKJ — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) October 16, 2019

وفي السياق، أصدر وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قرارًا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطـة الموقوفين انضباطيًا اعتبارًا من اليوم، بمناسبة عودة الشيخ صباح التي اعتبرها الكويتيون من المناسبات المهمة لجميع المواطنين.

بمناسبة عودة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- سالماً إلى البلاد، أصدر معـالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح قراراً بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطـة الموقوفين انضباطياً اعتباراً من اليوم pic.twitter.com/kbxHt5iXP3 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 16, 2019

ووصل أمير الكويت إلى البلاد صباح اليوم بعد غياب لأكثر من شهر في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج الذي تكللت نتائجه بالنجاح، لتنشغل الأوساط الرسمية والشعبية بالاحتفال بهذه المناسبة متبادلين التهاني والتبريكات وداعين للشيخ صباح بدوام الصحة والعافية.

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من شهر أيلول/سبتمبر الماضي أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب آنذاك.