بعد 18 شهرًا من الغياب .. قناة ”بداية“ السعودية تعاود البث

تعود قناة ”بداية“ السعودية الخاصة، اليوم الثلاثاء، للبث مجددًا، بعد نحو عام ونصف العام من التوقف بقرار من وزارة الإعلام كإجراء عقابي جاء بعد انتقادات لاذعة طالت القائمين على القناة بسبب إبلاغهم أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وأعلنت القناة في وقت سابق عن موعد البث المرتقب الذي لم يبدأ حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما انهمك القائمون على القناة في الفترة الماضية باستعدادات الانطلاق وإعداد المحتوى الذي سيتم عرضه للجمهور.

وبدا جمهور ”بداية“ المنتمية لقنوات ”تلفزيون الواقع“، متحمسًا اليوم الثلاثاء لعودة قناتهم للبث مجددًا، وهو ما ظهر في التفاعل اللافت مع الوسم ”#صباحات_بدايه“ في موقع ”تويتر“.

#صباحات_بدايه

مرحبا ملايييييييين

ببدايه…

القناة التي غابت فاشتاقت لها قلوب محبيها…

عودا حميدا… pic.twitter.com/4B3AhZYTyb — عبدالقادر إلياس (@aaelyas) October 15, 2019

احلى ذكريات احلى ايام مع هذي قناة تغطي على كل قنوات بدايه نهايتها بدايه #صباحات_بدايه pic.twitter.com/U9vyr5TJic — صيته ???? (@Seeta1133) October 15, 2019

صباحكم اليوم المنتظر من سنتين ..

صباحكم الخامس عشر من أكتوبر ❤️???? افرحوا ي جمهور بداية ????♥️

#صباحات_بدايه pic.twitter.com/2GEWGkoMxU — Soooma???????? (@IpE8em) October 15, 2019

وخلال الشهر الماضي، عكفت القناة التي تحظى بنسب مشاهدة عالية بحسب القائمين عليها، على البحث عن معلنين ورعاة لبرنامجها ”زدْ رصيدك“، الذي دعا القائمون عليه الراغبين بالمشاركة في البرنامج إلى التقدم بطلباتهم.

ومنذ أن أغلقت وزارة الإعلام قناة ”بداية“ في شهر أبريل/نيسان من العام 2018، فشلت محاولات إدارتها العودة للبث مجددًا طوال تلك المدة، قبل أن تعلن القناة الشهر الماضي عن قرب عودتها دون توضيح للتفاصيل.

وتختلف قناة ”بداية“ عن قنوات التلفزة العاملة ضمن “تلفزيون الواقع“، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، بكونها قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها، التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو بث الأغاني.

وحقق برنامجها ”زد رصيدك“ بنسخه المتوالية كل عام، نسب مشاهدة كبيرة، لكنها كثيرًا ما أثارت الجدل بين مؤيدين يعتبرونها متوافقة مع طبيعة المملكة المحافظة، ومعارضين يتهمونها باستغلال الطابع الديني للقناة لجذب جمهور كبير وتحقيق أرباح كبيرة، وتجاهل الكثير من المخالفات وبعض تصرفات المشاركين.

وتعمل القناة على بث برنامج لأكثر من 15 ساعة يوميًّا، يشارك فيه نحو 20 شابًا من مختلف دول الخليج العربي، يحاولون زيادة رصيدهم من خلال بضع مسابقات وفقرات متنوعة، وفي النهاية من يملك أعلى رصيد يعد هو الفائز بالمسابقة ويحصل على جائزة مالية كبيرة برفقة أصحاب المركزين الثاني والثالث وعدد من الجمهور المشارك بالتصويت أيضًا.

ويتخذ البرنامج من الإنشاد الديني للمتسابقين بديلًا لفقرات الغناء في برامج الواقع الأخرى، وتقوم مسابقاته على معلومات عامة لا يغيب عنها الطابع الديني، فيما يعد القسم الأكبر من ضيوفه من الدعاة ورجال الدين المشاهير الذين يلتقون بالمشاركين ويوجهون النصح لهم.

ومنذ إغلاق قناة ”بداية“، شهدت المملكة تغييرات كثيرة، تركز قسم كبير منها في إزالة الحواجز والقيود التي كانت تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة، كالسماح لهن بالسفر دون شروط، وقيادة السيارات، وحضور الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية بجانب الرجال.

ويعتقد الكثير من السعوديين أن القناة لن تعود للبث بشكلها القديم، وأنها ستواكب التغييرات التي شهدتها البلاد خلال فترة توقفها عن البث، لكن من غير الواضح إن كانت ستسمح للنساء بالمشاركة في برامجها.