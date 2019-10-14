كارلا حداد وجورج قرداحي يثيران غضب المتابعين بسبب دهس العنب (فيديو)

أثارت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد ضجة واسعة بعد عرض آخر حلقات برنامجها ”Fi male“ على فضائية ”LBCI“ اللبنانية، التي استضافت فيها مواطنها جورج قرداحي، حيث قاما في إحدى الفقرات بدهس العنب بأقدامهما على الهواء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفقرة التي دعت فيها كارلا قرداحي لدهس العنب بقدمه، بذريعة عمل العصير على الطريقة القديمة، وهو ما قام به الأخير دون أن يخلع حذاءه.

وظهرت الإعلامية اللبنانية أثناء خلعها حذاءها، وقامت بدهس العنب وهي ترقص على أنغام إحدى أغاني الفنانة كارول سماحة.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد كثيرون على عدم التعامل بهذا الشكل مع الغذاء الذي هو نعمة من الله ولا يجده كثيرون، حسب تعبيرهم.

واستغرب كثيرون من مشاركة الإعلامي جورج قرداحي في تلك الفقرة، رغم تاريخه الطويل في تقديم البرامج الهادفة.

يذكر أن جورج قرداحي واجه هجومًا شرسًا بعد مشاركته في حفل صناع الترفيه في السعودية مساء الأحد، وذلك بسبب اتهامه في وقت سابق بإهانة المملكة في برنامجه ”من سيربح المليون“.