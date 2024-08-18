علّق الفنان المصري هاني شاكر على إمكانية حصوله على الجنسية اللبنانية، بعد حالة النشاط الفني التي يعيشها حاليًا في لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد يحمل مكانة خاصة في قلبه؛ وبالتالي فإن الأمر يشرفه للغاية.

وقال هاني شاكر، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها في بيروت، "حصولي على الجنسية اللبنانية شرف كبير أكيد؛ لأن لبنان في قلبي"، موضحا أن ارتباطه بلبنان ليس وليد اليوم، بل شعور رافقه منذ مراحل سابقة، ولازمه منذ بدايات مشواره الفني.

وكشف الفنان المصري أنه ينوي استئناف نشاطه في مصر قريبا، لا سيما بالتزامن مع مهرجان الموسيقى العربية، لتعويض فترة من الغياب أخيرا عن الساحة المصرية.

ويستعد هاني شاكر لإحياء حفل غنائي يوم 30 أغسطس الجاري، ضمن حفلات صيف 2024 في لبنان.