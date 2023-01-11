الحافز وحده لا يقودك إلى هدفك من دون انضباط ذاتي

مع الانضباط، فإنك تركز على العملية أكثر من التركيز على النتيجة. عندما تتقن العملية تأتي النتائج في مكانها الطبيعي. حتى عندما تصبح الأمور صعبة سيأخذك الانضباط إلى حيث لا يمكن أن يذهب الحافز.

كلما كنت أكثر تركيزًا زادت احتمالية نجاحك. ضع يدك في العمل حتى في الأيام التي لا تشعر فيها بالرغبة في العمل. هذا هو المكان الذي يتفوق فيه الانضباط على الحافز.

لا تحتاج لتحقيق أهدافك إلى المزيد من الحافز، عليك فقط أن تقرر أن تكون متسقًا ومواظبًا. اختر وتيرة واضحة تشعر أنها مستدامة وستحقق لك النتائج، وقرر التمسك بها. من خلال الانضباط يمكنك إنشاء طقوس وعادات تجعلك ملتزمًا.

يبدأ الانضباط الذاتي بالعادات

على عكس الحافز الذي لا يدوم ويحتاج إلى إعادة التزود بالوقود، فإنّ الانضباط يشبه العضلات التي يمكن تدريبها. كلما دربت هذه العضلة أصبحت أقوى.

عليك إذًا أن تتبنى عادات جيدة لتكون أكثر انضباطًا. عاداتنا يمكن أن تستعبدنا. إذا كنت تعاني من شكل من أشكال الإدمان مثل التدخين على سبيل المثال، يمكنك أن تعي أنّ عاداتك السيئة يمكن أن تحدد مصيرك.

اختر العادات التي تمنحك التحكم في نفسك، لأن العادات الإيجابية المعززة ستغير حياتك في النهاية. ضع في اعتبارك أنه إذا كانت أفعالك اليومية لا تقربك من أهدافك فإنها تأخذك بعيدًا عنها.