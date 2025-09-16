كيف علقت منة شلبي على تكريمها في "الجونة السينمائي"؟

أعربت الفنانة منة شلبي عن سعادتها الكبيرة بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي تستمر حتى 24 سبتمبر/أيلول الحالي، مؤكدة أن "هذه الجائزة تدفعها لتقديم المزيد من الأعمال الفنية المتميزة للجمهور المصري والعربي".

وقالت الفنانة المصرية في تصريح للصحافة المحلية: "فرحانة جدًا جدًا، جائزة مهمة ومؤثرة، وتحفّز أكثر لتقديم المزيد، وأشكر إدارة مهرجان الجونة على تلك الخطوة التي تعني لي الكثير".

أخبار ذات علاقة الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة "الإنجاز الإبداعي"

وأضافت: "أي تكريم لي يعني مزيدًا من المسؤولية والرغبة في التطور حتى أكون عند حسن الظن".

وأوضح بيان صادر عن إدارة مهرجان الجونة أن منح جائزة "الإنجاز الإبداعي" لمنة شلبي "يأتي تقديرًا لإسهاماتها الإبداعية ولأعمالها الفنية المميزة لدى الكثير من الجمهور".

وكانت الفنانة أسماء جلال قد حلت محل منة شلبي في بطولة فيلم "السلم والثعبان 2"، الذي تصدر المقطع التشويقي له منصات التواصل أخيرًا، إذ تدور الأحداث في أجواء رومانسية اجتماعية ويؤدي بطولته عمرو يوسف.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن السبب وراء استبعاد منة يعود إلى إصرارها على تقاضي أجر ضخم لا تستطيع الجهة المنتجة للعمل تحمله.

ورغم تقدير صناع العمل لمنة شلبي كفنانة قديرة ذات شعبية جارفة وتمثل جيل الوسط في الفن المصري، فإن الأجر المطلوب يعد عبئًا ومجازفة حال الموافقة عليه، لا سيما في مهنة حساسة تخضع للمزاج المتقلب للجمهور ولا يمكن ضمان عوائدها مثل مهنة السينما.

أخبار ذات علاقة "بطلة الإنسانية".. مهرجان الجونة السينمائي يكرم كيت بلانشيت

ويرى صناع الفيلم أن أسماء جلال تعد اختيارًا مناسبًا، فقد حققت نجاحات متوالية في مدة زمنية وجيزة، كما أنها قادرة على جذب الجمهور إلى شباك التذاكر حال توفر عوامل النجاح الأخرى.