ناسا: صحراء المكسيك تسجل أعلى درجة حرارة في التاريخ
سجلت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) الرقم القياسي البالغ 80 درجة مئوية، في صحراء سونوران - في المنطقة الشمالية الغربية من المكسيك، وفقًا لما ذكرته صحيفة "Excelsior" المكسيكية.
كما صنف، عام 2023 العام، الأكثر حرارة في التاريخ المسجل.
حيث تم قياس الحرارة الشديدة في الصحراء المذكورة على الحدود مع أريزونا في الولايات المتحدة.
وتم إدراج الموقع، في أبريل من هذا العام، باعتباره أكثر الأماكن سخونة في العالم ، بعد أن كان مسجلًا باسم صحراء لوت ووادي الموت في كاليفورنيا.
وأصدرت وكالة "ناسا" البيانات التي تم الوصول إليها بحد أقصى 80.8 درجة مئوية (177.44 فهرنهايت) في الصحراء المكسيكية، وفاجأت حرارة سونورا العلماء لأن الكوكب لم يسجل من قبل منطقة بدرجة حرارة أعلى من ذلك.
وتم إجراء القياس عن طريق قمرين صناعيين يقومان بتقييم مستويات الأوزون في الغلاف الجوي بشكل يومي.
وفي المناطق ذات الغيوم القليلة تكتشف هذه التقنية حرارة الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الأسطح لتحديد درجة حرارة الأرض.
ووفقًا لما ذكرته مجلة " ناشونال جيوغرافيك"، لا يتم تنفيذ هذا النوع من القياس في المكسيك نظرًا لعدم توافر الأدوات المتخصصة، كما ذكرت وكالة ناسا أن المكسيك هي الدولة الأسرع التي تسخن مقارنة ببقية العالم.
وبناءً عليه، أصدرت السلطات تحذيرًا بعد زيارة هذه الصحارى، صحراء سونوران المكسيكية، وصحراء وادي الموت الأمريكي، لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديها بسبب درجات الحرارة التي لا يمكن احتمالها.
صحيفة "Excelsior" المكسيكية