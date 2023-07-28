ناسا: صحراء المكسيك تسجل أعلى درجة حرارة في التاريخ

حيث تم قياس الحرارة الشديدة في الصحراء المذكورة على الحدود مع أريزونا في الولايات المتحدة.

وتم إدراج الموقع، في أبريل من هذا العام، باعتباره أكثر الأماكن سخونة في العالم ، بعد أن كان مسجلًا باسم صحراء لوت ووادي الموت في كاليفورنيا.

وأصدرت وكالة "ناسا" البيانات التي تم الوصول إليها بحد أقصى 80.8 درجة مئوية (177.44 فهرنهايت) في الصحراء المكسيكية، وفاجأت حرارة سونورا العلماء لأن الكوكب لم يسجل من قبل منطقة بدرجة حرارة أعلى من ذلك.

وتم إجراء القياس عن طريق قمرين صناعيين يقومان بتقييم مستويات الأوزون في الغلاف الجوي بشكل يومي.

وفي المناطق ذات الغيوم القليلة تكتشف هذه التقنية حرارة الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الأسطح لتحديد درجة حرارة الأرض.