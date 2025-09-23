التلميذات "يتسكعن" في الشوارع.. إحالة مديرة مدرسة مصرية للتحقيق

أحال اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مديرة مدرسة مصرية إلى النيابة العامة للتحقيق فيما نُسب إليها من إهمال وتقصير نتج عنه خروج 5 طالبات من مدرستها أثناء اليوم الدراسي وتسكعهن في الشوارع، ما أثار غضب الرأي العام في المحافظة.

وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يظهر فيه المسؤول المصري أثناء جولة تفقدية بالمحافظة، إذ صادف الطالبات الـ5 خارج مدرسة "القابوطي" الإعدادية، فقام باصطحابهن إلى مدرستهن، واحتد في حديثه مع مديرة المدرسة بسبب الواقعة.

وسأل المحافظ مديرة المدرسة قائلا: "هؤلاء التلميذات ماذا يفعلن خارج المدرسة؟ وكيف فُتح باب المدرسة أثناء اليوم الدراسي؟"، لترد عليه المديرة ردا غريبا قائلة: "لدي فصول بالأعلى في المدرسة مليئة بالطالبات".

ورد المسؤول مستنكرا: "أولياء أمورهن أوصلوهن إلى المدرسة وأتمنوا المدرسة عليهن، ليخرجن إلى الشارع؟"، لترد عليه إحدى المعلمات ردا أكثر غرابة وكأن خروج التلميذات أمر عادي: "الطالبات استلمن الكتب وخرجن من المدرسة".

وشدد المحافظ غاضبا على أهمية إغلاق باب المدرسة طيلة اليوم الدراسي، ثم أشار إلى أحد مساعديه طالبا إحالة مديرة المدرسة إلى النيابة للتحقيق معها بشأن الواقعة.