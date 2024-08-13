قررت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، حبس يوتيوبر 4 أيام، بتهمة بث وإذاعة أغاني خاصة بالأطفال تخدش الحياء العام، من خلال قناتين يملكهما على موقع "يوتيوب".

وألقت الجهات الأمنية اليوم القبض على اليوتيوبر، بعد ورود بلاغات للشرطة ضد قناتين يملكهما المتهم على يوتيوب، بسبب احتوائها على أغانٍ خارجة تحتوي على عبارات خادشة وإباحية.

وضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المتهم وبحوزته هاتفا محمولا، وجهاز لاب توب ووحدة تخزين فلاشة، والتي تبين بفحصها وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، كما تم ضبط "راوتر" عليه الأغاني والموسيقى التي أنشأها.

وبمواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة إليه أقر بارتكاب الواقعة، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتأكدت من ثبوت التهمة على المتهم، بعد اعترافه بارتكابها، لتأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.