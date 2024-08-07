ألغت شركة "باراكودا ميوزيك"، ثلاث حفلات للنجمة الأمريكية "تايلور سويفت"، كانت مقرّرة في فيينا هذا الأسبوع، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب وكالة "فرانس برس "، جاء إلغاء الحفلات الثلاث، بُعيد إعلان الشرطة النمساوية، عن كشف مخطط لهجوم يعتقد أنه من "شخصين على صلة بتنظيم الدولة".

وفي التفاصيل، قالت شركة "باراكودا ميوزيك" في بيان منشور على "إنستغرام": إنّه "بعد تأكيد السلطات النمساوية، وجود مخطط لهجوم إرهابي في ملعب "إرنست هابيل"، فلا خيار آخر لدينا سوى إلغاء الحفلات الثلاث حرصاً على سلامة الجميع".

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وأضاف البيان: إنّ كلّ الذين اشتروا تذاكر للحفلات سيستردّون ما دفعوه من أموال لشرائها.

وكان يتوقّع أن يحضر نحو 65 ألف شخص كلّ حفلة من الحفلات الثلاث التي كانت مقرّرة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأتى البيان بعيد إعلان السلطات النمساوية، توقيف شخص يبلغ 19 عاماً، مؤيّد لتنظيم "داعش"، للاشتباه بتخطيطه لهجوم في منطقة بفيينا، لها علاقة حفلات النجمة الأمريكية.

ومن جانبه، أفاد رئيس جهاز الأمن النمساوي فرانز روف في مؤتمر صحافي، أن الرجل الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية "في الأسابيع الأخيرة"، أوقف صباح الأربعاء في منطقة النمسا السفلى التي تبعد حوالي ساعة عن العاصمة.

وقال روف: إنّ السلطات تأكّدت من وجود "أعمال تحضيرية، وأنّ المشتبه به، ركّز خصوصاً على حفلات تايلور سويفت في فيينا".

وأشار إلى مصادرة مواد كيميائية من منزل المشتبه به.

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كما تم توقيف شخص آخر، يُعتقد أنّه على اتصال مع المشتبه به في فيينا.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيق، أن المشتبه بهما تطرّفا عبر الإنترنت.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أطلق مؤيّد لتنظيم داعش، النار وسط فيينا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 23 بجروح، قبل أن ترديه الشرطة.