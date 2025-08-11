logo
منوعات

للمرة الأولى.. مهرجان البندقية 2025 يحتفي بأربعة أفلام عربية

النسخة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي الدوليالمصدر: AFC
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 9:10 ص

تستعد النسخة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، الذي ينطلق في الفترة من الـ27 من أغسطس حتى الـ6 من سبتمبر 2025، لاستقبال مشاركة مميزة من السينما العربية، حيث تعرض للمرة الأولى عدة أفلام تحمل توقيع مخرجين من تونس والسعودية والمغرب وفلسطين.

تتنوع هذه الأفلام بين الدراما والوثائقي، وتطرح قصصًا إنسانية تعكس تجاربَ وأحداثًا مختلفة؛ ما يؤكد استمرار قوة السينما العربية في المنافسة على الساحة العالمية.

وفي دورة هذا العام، تقدم السينما العربية أربعة أعمال بارزة:

هند تحت الحصار (تونس)

فيلم من توقيع المخرجة كوثر بن هنية التي تعود إلى مهرجان البندقية بعد نجاحها بفيلم "بنات ألفة".

ويعتمد الفيلم على مزيج من الوثائقي والدراما، مستوحى من قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي لفَت صوت استغاثتها الأنظار خلال قصف غزة عام 2024. 

ويبتعد الفيلم عن مشاهد العنف المباشر ويركز على الصوت والتجربة الإنسانية من خلال تسجيلات حقيقية لشهادات هند وأمها وأشخاص تواصلوا معها.

هجرة (السعودية)

العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة شهد أمين في قسم Venice Spotlight، ويتناول الفيلم رحلة امرأة مسنة وحفيدتها عبر صحراء السعودية بحثًا عن فرد مفقود من العائلة.

ولكن الرحلة تتحول إلى تأملات عميقة في موضوعات الفقد، الإرث، والروابط الأسرية، وسط مشاهد طبيعية تعكس الصبر والتحدي.

شارع مالقا (المغرب)

تعود المخرجة مريم التوزاني بعد نجاحها السابق بفيلم "البلوزة الزرقاء" بفيلم جديد يدور في مدينة طنجة

وتدور أحداث الفيلم حول قصة امرأة مسنة تُجبر على مغادرة منزلها بعد قرار بيع ابنتها له، مستعرضًا قضايا الشيخوخة والذاكرة والصراع بين التقاليد والتغيير بأسلوب هادئ ومركز على التفاصيل.

الذئاب (فلسطين)

فيلم قصير من إخراج سعيد زاغة، يعد أول فيلم فلسطيني ينافس في قسم Orizzonti Shorts بالمهرجان.

ويستعرض الفيلم قصة طبيب جرّاح فلسطيني متعب بعد مناوبة ليلية، يجد نفسه على طريق مهجور في الضفة الغربية، وسط توتر وغموض كبيرين. 

يشارك في التمثيل ماريا زريق وعلي سليمان، ويأتي الفيلم بإنتاج مريم ساسين، محملًا بأجواء مشحونة بالتشويق والإثارة.

والجدير بالذكر، يواصل مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ82، مكانته كأحد أعرق المهرجانات السينمائية العالمية، حيث يجذب كل عام أعمالًا سينمائية مميزة من مختلف أنحاء العالم. 

ويشهد المهرجان هذا العام حضورًا عربيًّا مميزًا من خلال مجموعة أفلام تُعرض للمرة الأولى، تعكس قصصًا إنسانية عميقة ومتنوعة بين الدراما والوثائقي.

