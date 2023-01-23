جبال وغابات ومقابر.. رحلة "مرعبة" للاجئ نحو ألمانيا

وشرح مرتضى في حديثه لقناة" black box"على موقع يوتيوب، تفاصيل رحلته الصعبة والقاسية التي أنهكته جسديًا ومعنويًا، كما أنفق خلالها الكثير من الأموال، لكنه تمكن من تخطي الصعاب بفضل الأشخاص الذين عرضوا عليه المساعدة، ومن بينهم فتاة ألمانية عرضت نفسها للخطر دون مقابل.

وروى مرتضى، وهو شاب عراقي في العشرينيات من عمره، أن "الأسباب الاقتصادية وراء تفكيره في الهجرة، حيث لم يعمل في مجال اختصاصه الجامعي، ما دفعه إلى السفر إلى تركيا ومنها إلى اليونان عن طريق البحر".

ولم يكن التسلل إلى اليونان التي مكث فيها فيما بعد قرابة السنتين سهلًا، حيث غمرت المياه القارب وانتابه وبقية المهاجرين نوبات قلق وخوف من الغرق والموت الوشيك، إلى أن اعترضتهم باخرة وفرق إنقاذ قادتهم إلى جزيرة يونانية ومنها إلى مخيم للاجئين.