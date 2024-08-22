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في حادث مفجع.. مصري يقتل شقيقه لأنه "أزعجه" أثناء نومه | إرم نيوز

منوعات

في حادث مفجع.. مصري يقتل شقيقه لأنه "أزعجه" أثناء نومه

في حادث مفجع.. مصري يقتل شقيقه لأنه "أزعجه" أثناء نومه
تعبيريةالمصدر: Getty Images
أحمد بيومي
أحمد بيومي
22 أغسطس 2024، 12:48 م

شهدت مصر أمس الأربعاء حادثًا مفجعًا، بعدما أقدم شاب على قتل شقيقه طعنًا بالسكين بسبب إحداثه ضوضاء، وإزعاجه في أثناء نومه.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بمقتل شخص على يد شقيقه بعد تسديد عدة طعنات قاتلة بسلاح أبيض "سكين" بسبب إحداثه ضوضاء أثناء نومه، ما أصاب المتهم بالغضب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية من فورها إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة هامدة ملقاة في صالة الشقة وبها عدة طعنات مختلفة في أنحاء الجسد، وغارقة في دمائها.

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وبشهادة الشهود تبين أن القاتل هو شقيق المجني عليه، وكان نائمًا، واستيقظ غاضبًا بسبب الضوضاء التي أحدثها المجني عليه، فانهال عليه ضربًا، فاشتبك معه شقيقه، ليحضر سكينًا كانت موجودة بالمكان ويطعنه وهو في حالة هستيرية من الغضب.

وألقت الشرطة القبض على القاتل، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتي بدورها أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول الوفاة، وتتولى النيابة التحقيق مع القاتل تمهيدًا لإصدار قرار بحبسه وإيداعه بالسجن.

مصرجرائم قتل

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