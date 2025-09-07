"صوت هند".. مفارقات إنسانية حول فيلم هز ضمير العالم

تضمّن فيلم "صوت هند"، الذي فازت عنه المخرجة التونسية كوثر بن هنية بجائزة "الأسد الفضي"، مفارقات إنسانية ودرامية لافتة، تركّزت حول الشحنة العاطفية والانفعالية المؤثرة التي يحملها الشريط السينمائي الذي يوثق لحظات أخيرة في حياة طفلة فلسطينية قتلتها القوات الإسرائيلية بمشهد صادم في غزة.

ورغم أن المهرجانات السينمائية حول العالم تشتهر عموماً بطول فترة التصفيق لبعض الأعمال المؤثرة، فإن "صوت هند" سجل رقماً قياسياً حين عُرض في الدورة الأخيرة من مهرجان "فينيسيا السينمائي الدولي"، محققاً 23 دقيقة من التصفيق المتواصل، وسط دموع وتأثر بالغين من جانب الحضور.

وتعيد مؤلفة ومخرجة العمل سرد قصة "هند رجب" البالغة من العمر 6 سنوات، التي قُتلت مع أبناء عمومتها وخالتها وعمها واثنين من المسعفين، حين حوصرت سيارتهم وتعرّضوا لوابل من إطلاق النار الكثيف من قبل الجيش الإسرائيلي.

ورفضت السيدة وسام، والدة هند، مشاهدة الفيلم "حتى لا تسمع صوت الاستغاثة الأخيرة في حياة ابنتها، وهو ما لن تقدر على احتماله"، بحسب تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام عالمية.

وكان التأثر واضحاً على الحضور في مقاطع صوتية لهند وهي تطلب المساعدة وتتوسل لكي تبقى على قيد الحياة، إذ استند العمل إلى تسجيلات حقيقية للمكالمات التي استمرّت لأكثر من 3 ساعات بين الطفلة وجمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، وهو ما أضفى على العمل مصداقية كبيرة.

وعلقت كوثر بن هنية على تلك التسجيلات قائلة : "عندما سمعت صوت هند للمرة الأولى، كان هناك ما هو أكثر من صوتها، كان صوت غزة ذاتها تطلب المساعدة.. الغضب والشعور بالعجز عن فعل شيء هما من ولّدا هذا الفيلم".

وفي مشهد نادر، دمعت أعين عدد من رموز هوليوود، بينما صاح بعضهم بهتافات مؤيدة لحقوق الأطفال والقانون الإنساني، مثل خواكين فينيكس، وروني مارا، اللذين عملا أيضاً كمنتجين منفذين إلى جانب براد بيت في صناعة الفيلم.

وفي حين رفع بعض الحضور الأعلام والكوفية الفلسطينية، حمل فريق العمل صورة ضخمة لهند رجب، بينما دخلت الممثلة والناشطة، إنديا مور، في وصلة من البكاء الشديد عند منتصف العرض، قبل أن تعود لاستكمال المشاهدة حتى النهاية.