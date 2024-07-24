اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء، للمرشحين في مسابقة الرقص التلفزيونية "ستريكتلي كام دانسينغ"، النسخة البريطانية من برنامج "رقص النجوم"، بعد اتهامات لبعض مدربي الرقص باستخدام العنف في موقع التصوير.

ووفق وكالة "فرانس برس"، يحقق البرنامج، الذي أُنتجت منه نسخ في نحو 60 دولة، نجاحًا كبيرًا في المملكة المتحدة منذ 20 عامًا، إذ يجذب أكثر من 6.5 مليون مشاهد، وسجل أعلى معدّل مشاهدة في الحفلة النهائية الموسم الماضي مع 10 ملايين مشاهد.

ومع ذلك، تأثرت سمعة البرنامج مؤخرًا بسبب اتهامات باستخدام ضغوط مفرطة، وأعمال عنف من قِبل اثنين من الراقصين المحترفين، اللذين يتدربان مع مشاهير مبتدئين في مجال الرقص.

وخلال مؤتمر صحافي، اعتذر تيم ديفي، المدير العام لـ"بي بي سي"، قائلاً: "آسف جدًا لأن بعض الأشخاص لم يحصلوا على تجربة إيجابية تمامًا في ستريكتلي".

وأضاف: "رغم أن المنافسة والعمل الجاد جزء من العرض، إلا أنه يجب أن تكون هناك حدود لا ينبغي تجاوزها أبدًا".

وكانت نجمة مسلسل "تشيرلوك" أماندا أبينغتون قد غادرت البرنامج بشكل مفاجئ في أكتوبر 2023، قبل أن تكشف بعد أشهر قليلة أنّ رحيلها مرتبط بما وصفته بسلوك "مسيء وقاس ولئيم" من جانب شريكها الراقص المحترف جوفاني بيرنيس.

وأعلنت شركة "كارتر روك" للمحاماة أنها تواصلت مع هيئة الإذاعة البريطانية بعد "شكاوى جدية عدة" بشأن سلوك الراقص، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

ولن يكون جوفاني بيرنيس، الذي نفى إقدامه على أي تصرف مماثل، موجودًا في الموسم التالي من البرنامج.

كما أعلن راقص آخر هو غرازيانو دي بريما، تركه البرنامج، وقال إنّ "شغفي وتصميمي على الفوز أثرا على برنامجي التدريبي".

وتم التأكيد لاحقًا أن الراقص ضرب خلال التدريبات شريكته في البرنامج، وهي مقدمة البرامج والمتسابقة السابقة في برنامج من نوع تلفزيون الواقع زارا ماكديرموت، التي أكدت عبر ناطق باسمها أنّ الأمر ليس "حادثة منفصلة".

ورفض المدير العام للإذاعة العامة البريطانية التعليق على الحالات الفردية، لكنه وعد بأخذ الاتهامات كلها "على محمل الجد". وقال "لن نتسامح مع أي سلوك غير مقبول".