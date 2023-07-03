في مبادرة لافتة.. أب يفاجئ اليمنيين بمهر ابنته

شهدت محافظة ريمة، شمال غرب اليمن، عقد قران بمهر قياسي يعادل 375 دولارًا، في محاولة من والد العروس كسر عائق غلاء المهور، الذي بات يواجه الشباب اليمني المقبل على الزواج، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.

وقال والد العروس، الشيخ علي هادي يامن، إنه زوّج ابنته بمهر يبلغ 200 ألف ريال يمني، (527 ريالا يمنيا مقابل الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين)، في مبادرة "مجتمعية، تهدف للإسهام في التخفيف من المغالاة في المهور، وكذلك المغالاة في مظاهر الاحتفالات المصاحبة للأعراس، والتي أثقلت كاهل المجتمع".