كوريا الجنوبية تعاقب نحو 5000 طبيب.. فما السبب؟

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها بدأت الإجراءات لتعليق تراخيص أكثر من 4900 طبيب شاب توقفوا عن العمل احتجاجاً على إصلاح يهدف الى تحسين الرعاية الطبية.

وخلال أسبوعين تقريباً، استقال نحو 10 آلاف طبيب متدرب أو توقفوا عن العمل، احتجاجاً على زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب اعتباراً من العام المقبل.

ويهدف هذا الإصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية في كوريا الجنوبية حيث يزداد عدد السكان المتقدمين بالسن، وفق "فرانس برس".

وواصل هؤلاء الأطباء إضرابهم رغم انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم في 29 شباط/فبراير للعودة إلى العمل تحت طائل الملاحقة القضائية أو التوقيف أو تعليق تراخيصهم لمزاولة المهنة.

وقال تشون بيونغ-وانغ المسؤول بوزارة الصحة للصحافة إن الحكومة "ترسل إخطارات إدارية إلى الأطباء المتدربين الذين تحدوا أوامر العودة إلى العمل. وبتاريخ 8 آذار/مارس، كان قد أرسِلت إخطارات إلى أكثر من 4900" منهم.