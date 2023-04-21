"الأمة الإسلامية زاخرة بالأعمال الصالحة".. بوتين يهنئ المسلمين بالعيد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المسلمين بعيد الفطر المبارك، في رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني للجمعية الدينية لمسلمي روسيا.

وقال بوتين في نص الرسالة: "يحظى هذا العيد باهتمام خاص من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم، وهو يتمتع بمعنى روحي رفيع يسجل نهاية شهر رمضان المبارك ويجسد رغبة الناس في تحسين الذات الأخلاقية والرحمة والتعاضد. أتابع بارتياح أن المسلمين في بلادنا يحترمون بشدة التقاليد الوطنية التاريخية والدينية والثقافية التي تعود بتاريخها إلى قرون بعيدة، وتتم تربية الجيل الشاب عليها".

وأضاف الرئيس الروسي أن "الأمة الإسلامية زاخرة بالأعمال الصالحة".

وأشار بوتين في رسالته إلى "قيمة مساهمة المنظمات الإسلامية في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان وفي التربية الوطنية لجيل الشباب".

واعتبر بوتين أنه خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، "يدافع المقاتلون المسلمون مع رفاقهم في السلاح عن روسيا ويظهرون الشجاعة والمساعدة المتبادلة في المعارك".