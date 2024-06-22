لبنان.. كمين يطيح بأربعيني "تحرش بقصّر"

ألقت القوات الأمنية في لبنان، القبض على شخص قالت إنه تورط في عدة جرائم، آخرها التحرش بأطفال قصّر، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وجاء القبض على المتهم، بحسب الوكالة، "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم مختلفة في جميع المناطق اللبنانية وتوقيفهم"، مشيرة إلى أن معطيات توفرت لمفرزة استقصاء الجنوب بتحرش أحد الأشخاص بأطفال قصّر.

وأكدت قوى الأمن أنها كثّفت عمليات الاستقصاء والتحقيق، إذ توصلت إلى تحديد هوية الشخص، الذي تبين أنه يحمل الجنسية الفلسطينية من مواليد 1980، في حين تبين ضلوعه بجرائم سرقة دراجات آلية من مدينة صيدا ومحيطها.