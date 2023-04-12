السعودية.. إيقاف مدير في جامعة مَنحَ عائلته 6 ملايين ريال من مكافآت الطلاب

كشفت الجهة المختصة بمكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، نتائج جديدة ضمن حملة حكومية مستمرة ضد الفساد في البلاد، من ضمنها قضية موظف، قام خلال فترة عمله مديرًا لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بإحدى الجامعات الحكومية بالاستيلاء على أكثر من 6 ملايين ريال من خلال إضافة حسابات بنكية بأسماء أفراد عائلته.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أمس الثلاثاء، بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، في حين يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

مكافآت الطلاب

ضمن قضايا "نزاهة" التي باشرتها، كشفت إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه خلال فترة عمله مديرًا لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على مبلغ (6.496.304) مليون ريال من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته واثنين من أشقائه.

وفي قضية اختلاس وتزوير، كشفت "نزاهة" إيقاف مقيم لاستيلائه على مبلغ (8) ملايين ريال و841 ألفًا من الحساب البنكي لإحدى المحاكم في السعودية، من خلال قيامه بتزوير شيكات بنكية صادرة من المحكمة وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين (تم إيقافهم) وصرفها وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ.

مشاريع تعليم وهمية

تمَّ إيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم في إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالاتفاق مع عدة كيانات تجارية على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم بذات المحافظة، وذلك عن طريق شقيقه مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع، إذ بلغ إجماليها مليون ريال و685 ألفًا.

تهريب سبائك ذهب

وقالت "نزاهة" إنه بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، "تم إيقاف مقيم لقيامه بمحاولة تهريب (8) سبائك ذهب إلى خارج المملكة عن طريق أحد المطارات وعرضه سبيكتين على موظف الجمارك بعد ضبطه مقابل تمكينه من المرور والتغاضي عن باقي الكمية التي بحوزته".

وأكدت "نزاهة" في ختام بيانها استمرارها في رصد كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضيه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.