أفلام يناير في مصر.. غاب الضحك وحضر الاستسهال
ظلت صناعة الضحك عبر أفلام خفيفة تنتمي إلى ما يُعرف بـ "اللايت كوميدي" تمثل ورقة الرهان الرابحة دوما في مواسم السينما المصرية المختلفة.
لكن لماذا غاب الضحك عن موسم يناير الحالي الذي يحلو للبعض أن يطلق عليه اسما آخر هو "موسم إجازة منتصف العام"، في إشارة إلى مواكبته للعطلة الدراسية لطلبة المدارس والجامعات؟
إذا استبعدنا فيلمي "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف الذي ينتمي إلى الحركة والتشويق، و"ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوي الذي يتناول قصة غرام مستحيلة بين رجل متقاعد وابنة صديقه، تتبقى لدينا ثلاثة أفلام جديدة تراهن على رغبة الجمهور في خوض فاصل ترفيهي ينسيه همومه اليومية، هي: "عصابة عظيمة"، "الحريفة"، و"أنا وابن خالتي"، بالإضافة إلى فيلم "أبو نسب" الذي عُرض قبل أسبوعين، و"كارت شحن" الذي دخل السباق في الأيام الأخيرة من ديسمبر.
تقوم الحبكة الأساسية في "عصابة عظيمة" على قيام سيدة مسنة تُدعى "عظيمة"، جسدت شخصيتها الفنانة إسعاد يونس، بتكوين تشكيل عصابي والقيام بالسطو المسلح على أحد البنوك، وهي "ثيمة" مستعارة من السينما الأمريكية، لا سيما فيلم "Going in Style"، إنتاج 2017، لثلاثي النجوم كبار السن مورجان فريمان ومايكل كين وآلان أركين.
ويتناول "الحريفة" عالم كرة القدم من خلال شاب مرفه ينتقل إلى مدرسة حكومية ويندمج في فئات تنتمي إلى الأحياء الشعبية، ويقرر خوض مسابقة كروية معهم ضمن ما يسمى بـ " دوري الشوارع".
أما "أنا وابن خالتي" فيدور حول علاقة قرابة تمتزج فيها المحبة بالتنافس بالغيرة بين شخصين، جسد شخصيتهما بيومي فؤاد وسيد رجب، يلتقيان في الكبر وتدور بينهما العديد من المواقف والأزمات وهما في مرحلة عمرية متقدمة.
اعتمدت استراتيجية الكوميديا في الأفلام الثلاثة على إلقاء النكات و"الإفيهات" بديلا عن "كوميديا الموقف" التي تجعل المفارقة الدرامية نفسها هي المضحكة والقادرة على التأثير في الجمهور بمجرد أن يرى تعبيرات الدهشة أو الصدمة على وجه الممثل، الذي لن يكون بحاجة إلى الكثير من الكلام أو الثرثرة في هذه الحالة.
وتبارى الفنانون في طرح تعليقات تبدو عفو الخاطر وخارجة عن النص لتعويض نقص المهارة في كتابة مشهد درامي يتسم بخفة الظل الحقيقية.
وعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن يوفر الإطار الدرامي في "عصابة عظيمة" أرضية لمفارقات نابعة من الموقف دون افتعال.
إلا أن صناع العمل تركوا فيما يبدو مهمة إضحاك الجمهور للفنان محمد محمود الذي بات يقدم أداء واحدا لا يكاد يتغير في السنوات الأخيرة، وكذلك لاجتهادات إسعاد يونس التي تحظى لأول مرة ببطولة مطلقة وهي في السبعين من العمر، وتفتقد إلى اللياقة البدنية التي تتطلبها أجواء الحركة والمطاردات.
كما أن علاقتها بالسينما في العشرين عاما الأخيرة أصبحت تقتصر على ظهور خاطف ومتباعد نتيجة تركيزها على إدارة شركة إنتاج سينمائي، فضلا عن عملها الإعلامي وتقديمها برامج تلفزيونية وإذاعية.
وتبدو فكرة الاستسهال والتعجل في تسويد صفحات السيناريو بمداعبات وطرائف مأخوذة في معظمها من مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "الفيسبوك"، أكثر وضوحا في فيلم "كارت شحن" الذي حظى فيه الفنان محمد ثروت بأول بطولة مطلقة، لكنه لم يظهر بأداء يختلف كثيرا عما اعتاده الجمهور في أفلامه ومسلسلاته السابقة والتي كان يشارك فيها ضمن بطولة جماعية أو باعتباره "سنيدا" للبطل.
انعكست تلك المشكلات الفنية على شباك التذاكر، فقد حققت أفلام الكوميديا، بحسب موزعين سينمائيين، إيرادات هزيلة للغاية في اليوم الأول من العرض والذي يعد مؤشرا كاشفا لباقي الأيام.
ولم تتجاوز تلك الإيرادات 208 آلاف جنيه لـ "عصابة عظيمة" و341 ألف جنيه لـ "الحريفة"، بينما ظلت إيرادات "كارت شحن" دون المليون جنيه بعد مرور أسبوع كامل على عرضه.
في هذا السياق، بدا فيلم "أبو نسب" لمحمد إمام الأكثر تماسكا واقترابا من فكرة المفارقات النابعة من موقف درامي مثير للضحك.
ويتمثل الفيلم في عريس وسيم يحب خطيبته حد الجنون لكنه يكتشف أن والدها زعيم عصابة خطير ويتورط معه في مغامرات إجرامية ذات طابع يتسم بالطرافة.
وجاء اختيار الفنان ماجد الكدواني، الذي يعد أحد أكثر أبناء جيله تطورا ونضجا في السنوات الأخيرة، في دور زعيم العصابة الطيب خفيف الظل، موفقا نظرا لما يتمتع به من كاريزما خاصة ومصداقية لدى الجمهور.
وهذا ما جعل الفيلم يتصدر شباك التذاكر بإيرادات بلغت 23 مليون ونصف المليون جنيه في أسبوعين فقط.