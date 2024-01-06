أفلام يناير في مصر.. غاب الضحك وحضر الاستسهال

ويتناول "الحريفة" عالم كرة القدم من خلال شاب مرفه ينتقل إلى مدرسة حكومية ويندمج في فئات تنتمي إلى الأحياء الشعبية، ويقرر خوض مسابقة كروية معهم ضمن ما يسمى بـ " دوري الشوارع".

أما "أنا وابن خالتي" فيدور حول علاقة قرابة تمتزج فيها المحبة بالتنافس بالغيرة بين شخصين، جسد شخصيتهما بيومي فؤاد وسيد رجب، يلتقيان في الكبر وتدور بينهما العديد من المواقف والأزمات وهما في مرحلة عمرية متقدمة.

اعتمدت استراتيجية الكوميديا في الأفلام الثلاثة على إلقاء النكات و"الإفيهات" بديلا عن "كوميديا الموقف" التي تجعل المفارقة الدرامية نفسها هي المضحكة والقادرة على التأثير في الجمهور بمجرد أن يرى تعبيرات الدهشة أو الصدمة على وجه الممثل، الذي لن يكون بحاجة إلى الكثير من الكلام أو الثرثرة في هذه الحالة.

وتبارى الفنانون في طرح تعليقات تبدو عفو الخاطر وخارجة عن النص لتعويض نقص المهارة في كتابة مشهد درامي يتسم بخفة الظل الحقيقية.

وعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن يوفر الإطار الدرامي في "عصابة عظيمة" أرضية لمفارقات نابعة من الموقف دون افتعال.

إلا أن صناع العمل تركوا فيما يبدو مهمة إضحاك الجمهور للفنان محمد محمود الذي بات يقدم أداء واحدا لا يكاد يتغير في السنوات الأخيرة، وكذلك لاجتهادات إسعاد يونس التي تحظى لأول مرة ببطولة مطلقة وهي في السبعين من العمر، وتفتقد إلى اللياقة البدنية التي تتطلبها أجواء الحركة والمطاردات.

كما أن علاقتها بالسينما في العشرين عاما الأخيرة أصبحت تقتصر على ظهور خاطف ومتباعد نتيجة تركيزها على إدارة شركة إنتاج سينمائي، فضلا عن عملها الإعلامي وتقديمها برامج تلفزيونية وإذاعية.

وتبدو فكرة الاستسهال والتعجل في تسويد صفحات السيناريو بمداعبات وطرائف مأخوذة في معظمها من مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "الفيسبوك"، أكثر وضوحا في فيلم "كارت شحن" الذي حظى فيه الفنان محمد ثروت بأول بطولة مطلقة، لكنه لم يظهر بأداء يختلف كثيرا عما اعتاده الجمهور في أفلامه ومسلسلاته السابقة والتي كان يشارك فيها ضمن بطولة جماعية أو باعتباره "سنيدا" للبطل.