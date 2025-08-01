"حنين الجمهور" يدفع مسلسل "220 يوم" إلى صدارة المتابعات

في مشهد درامي عربي يشهد تنافسًا محتدمًا بين الأعمال الجديدة على المنصات الرقمية، خطف المسلسل الجديد "220 يوم" الأضواء منذ لحظاته الأولى، متصدّرًا قوائم "الترند" ومحركات البحث، ومثيرًا تفاعلاً واسعًا من قِبَل الجمهور والنقاد على حد سواء.

ومثّلت عودة التعاون الفني بين كريم فهمي وصبا مبارك، اللذين يجتمعان معاً مجدّداً في ثنائية فنية متميّزة بمسلسل "220 يوم"، بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمان منذ لقائهما الأول في الجزء الأوّل من مسلسل "حكايات بنات" عام 2012، أحد أهم أسباب نجاح العمل وتصدّره فور عرض حلقته الأولى، وفق آراء إعلامية مطلعة.

شكّلت هذه العودة المنتظرة عامل جذب جماهيري كبير، وأحدثت حالة من الترقّب السابق للمسلسل، انعكست بقوة على مؤشرات المتابعة بمجرد عرض الحلقة الأولى، مُحدثة حالة من التفاعل الإيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الآراء الإعلامية ذاتها أن حنين الجمهور إلى الثنائية الفنية بين كريم فهمي وصبا مبارك كان دافعاً رئيساً لانتشار المسلسل قبل عرضه، عبر حملة تسويقية واسعة أطلقتها منصة العرض، ما أسهم في زيادة تشويق الجمهور لرؤية هذا الثنائي مرة أخرى عمل جديد يجمع بين النضج الفني والتجربة الإنسانية العميقة.

وقد انعكس هذا التفاعل في تصدّر المسلسل للترند، وأعاد روّاد التواصل الاجتماعي إلى الواجهة شخصيتي "عاصم" و"أحلام" اللذين جسّدهما كريم فهمي وصبا مبارك في "حكايات بنات"، لافتين إلى النضج الفني الواضح في أداء الثنائي أثناء تجسيدهما شخصيتي "أحمد" و"مريم" في "220 يوم"، لا سيما أن الحالة الإيجابية التي صنعها العمل لم تقتصر على جمهور كريم وصبا فقط، بل امتدت إلى شريحة أوسع من المتابعين الباحثين عن دراما ذات حسّ واقعي وحضور تمثيلي لافت.

في تعليقها لـ"إرم نيوز"، أكدت الناقدة الفنية محاسن الهواري أن اللقاء الفني بين كريم فهمي وصبا مبارك لم يفقد بريقه مع مرور السنوات منذ "حكايات بنات"، موضحة أن الخبرة المتراكمة أضفت على ثنائيتهما في "220 يوم" تناغماً ملحوظاً انعكس بوضوح على أدائهما المشترك.

وأوضحت أن انتماء المسلسل إلى نوعية الميلودراما الممزوجة بالرومانسية أضفى عليه طابعاً واقعياً لمس الجمهور منذ الحلقة الأولى، مشيرة إلى أن الحبكة الموجزة والإيقاع السريع يتماشيان مع تطلعات المشاهد المعاصر المتعطش للأحداث المكثفة. وتوقّعت الهواري اتساع نطاق نجاح العمل مع عرض حلقاته الخمس عشرة.