تلقى السكان تحذيرات بوجوب الإخلاء بولايتي تيزي وزو وبجاية في الجزائر، فيما يكافح عناصر الإطفاء حرائق، وفق وسائل إعلام محلية.

وجرى إجلاء السكان الذين لم يُحَدَّد عددهم، مع اقتراب النيران من مناطقهم في ولاية تيزي وزو، بحسب ما صرح المدير العام للغابات جمال طواهرية، لموقع "النهار" المحلي.

وتشهد ولاية تيزي وزو منذُ يوم الجمعة حرائق عدة، بغالبيتها سُيطر عليها أو في طور أن تكون كذلك، وفقًا لمسؤول في الحماية المدنية نسيم برناوي.

وقال برناوي لوكالة "فرانس برس"، إن "الوضع تحت السيطرة"، لكنه أشار إلى حرائق لا تزال مشتعلة في مناطق "يصعب الوصول إليها".

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وقد أتت النيران على بساتين زيتون ومساحات زراعية واجتاحت مزارع للدواجن والنحل وبعض المنازل.

وفي بجاية، أمرت السلطات بإجلاء نحو 20 أسرة من قرية مزوارة الواقعة على مقربة من غابة أكفادو حيث اندلع الحريق اليوم الأحد.

وفق لقطات فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، ألقت طائرة قاذفة للمياه حمولات عدة فوق الغابة.

وكل موسم صيف، تشهد الجزائر حرائق غابات في ظاهرة آخذة في التفاقم كل عام بفعل التغيّر المناخي الذي يسبب جفافا وموجات حر تجعل الغطاء النباتي أكثر هشاشة.

وفي نهاية شهر تموز/يوليو 2023 اجتاحت حرائق شمال شرق البلاد، خصوصا في ولاية بجاية، حيث قضى 34 شخصا على الأقل، وأتت النيران على آلاف الهكتارات من مساحات الغابات والأراضي الزراعية وعلى مئات المنازل.

وفي شهر آب/أغسطس 2022، قضى 37 شخصا في محيط الطارف في حرائق كبرى اجتاحت المنطقة.

وسجّلت في صيف 2021 أكبر حصيلة وفيات من جراء الحرائق منذ عقود، إذ قضى أكثر من 90 شخصا في حرائق غابات اجتاحت شمال البلاد.