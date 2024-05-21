إخراج "مسامير وأسلاك معدنية" من بطن مريض في الجزائر

تمكن فريق طبي في مستشفى جزائري من إخراج "مسامير وأسلاك معدنية" من بطن مريض يعاني من اضطرابات نفسية.

وبحسب موقع "موزاييك أف أم"، فقد نجح الفريق الطبي العامل بقسم العمليات الجراحية بمستشفى سكيكدة في الشرق الجزائري، في إجراء عملية جراحية نادرة وفريدة من نوعها، وتم على إثرها إخراج مسامير وأسلاك معدنية من بطن المريض.

ونقل الموقع عن إدارة المسشتفى أنّ العملية الجراحية المعقدّة استغرقت أكثر من ست ساعات كاملة من التدخل الجراحي.

وأكدت الإدارة أن الفريق تمكن من إخراج كمية من المسامير المعدنية يقدر عددها بعشرين مسمارا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسلاك المعدنية التي ظلّت عالقة في الأمعاء الدقيقة والغليظة للمريض.

وأشارت إلى أن المريض كان يعاني من اضطرابات نفسية.