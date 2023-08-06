دب يُثير الفزع بين ركاب طائرة عراقية.. والحكومة تتدخل (فيديو)

تدخل حكومي

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فتح تحقيق في حادثة الدّب على متن رحلة الخطوط الجوية العراقية.

وقال المكتب في بيان، إنّ شكوى وردت حول "خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف، أنّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلباً على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين.