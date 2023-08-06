دب يُثير الفزع بين ركاب طائرة عراقية.. والحكومة تتدخل (فيديو)
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا في العراق؛ إذ يوثق المقطع تسبب "دب" بتأخير رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من بغداد إلى دبي.
وأظهر الفيديو المتداول محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدّب الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائرة وسط حالة من الهلع في صفوف المسافرين.
تدخل حكومي
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فتح تحقيق في حادثة الدّب على متن رحلة الخطوط الجوية العراقية.
وقال المكتب في بيان، إنّ شكوى وردت حول "خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية".
وأضاف، أنّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلباً على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين.
الخطوط الجوية العراقية تعتذر
أصدرت الخطوط الجوية العراقية اعتذارا إثر تأخر رحلة الطائرة نتيجة إفلات دّب من قفص داخل غرفة الشحن في الطائرة.
ونشرت الخطوط الجوية بيانا أقرت فيه بوقوع حادثة "خارجة عن إرادتها"، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، والتي أقلت دبا أيضا.
وقالت الشركة، إن إجراءات شحن الدب "جرت بطريقة أصولية، بإجراءات معتمدة عالميا، عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى (IATA)".
وبينت أن الدّب "خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريقا متخصصا لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة".
وأكدت الشركة على استئناف الرحلة "بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين، دون أضرار".