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إعلام عبري: اندلاع حريق ضخم في مطعم بتل أبيب (فيديو)

إعلام عبري: اندلاع حريق ضخم في مطعم بتل أبيب (فيديو)
فرق الإطفاء الإسرائيلية في تل أبيبالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 9:22 م

أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق في مطعم يقع بمنطقة "بِتّح تيكفا" قرب تل أبيب، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، في حين شوهدت فرق الإطفاء وهي تتعامل مع الحريق في الموقع.

بالتوازي، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ألسنة لهب تتصاعد من موقع يشبه المطعم المذكور، زاعمين أنه يوثق لحظة اندلاع الحريق.

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كما شكك آخرون بالمقطع، حيث إنه يعود على الأرجح إلى أحداث سابقة، ويُحتمل أنها تعود إلى الهجمات الإيرانية على وسط إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي.

ولم تُصدر أي من السلطات الإسرائيلية أو وكالات الأنباء الدولية الموثوقة تقارير تؤكد وقوع حريق كبير في تل أبيب حتى الآن.

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