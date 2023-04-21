العثور على جثة ضابط أردني جرفته السيول في وادي عربة

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الملازم أول الشقيرات، وجاء في بيانها: "نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون".

وكانت القوات المسلحة قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن السيول جرفت آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربة، أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية.