العثور على جثة ضابط أردني جرفته السيول في وادي عربة
قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الخميس، إن عمليات البحث والتفتيش التي قامت بها القوات المسلحة، أسفرت عن العثور على جثمان الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات الذي فُقِد أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية.
وأوضح المصدر أن القوات المسلحة تتابع إجراءات تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الملازم أول الشقيرات، وجاء في بيانها: "نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون".
وكانت القوات المسلحة قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن السيول جرفت آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربة، أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية.