اكتشاف أحافير لمفصليات الأرجل تعود إلى 420 مليون سنة في الصين
كشف فريق من الباحثين الصينيين والبريطانيين أحافير لنوع من مفصليات الأرجل الشوكية التي تعيش في المياه العذبة تُعرف باسم "مالديبولاكيا سايرآنسيس"، وذلك في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، ويعود أقدم ظهور لهذا النوع من مفصليات الأرجل إلى نحو 420 مليون سنة.
ونقلا عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، قال الباحثون من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم: إن الاكتشاف يُمثل أقدم سجل لحفرية تعود لمفصليات الأرجل في المياه العذبة يتم اكتشافه في الصين.
وتبدو مالديبولاكيا سايرآنسيس مثل حشرة غريبة مغطاة بالأشواك، حيث يحتوي جسمها على أجزاء متعددة بمسامير متماثلة ممتدة إلى جانبيها، بينما يتدرج جزء الذيل ليصبح نحيفًا.
وبعد تحليل الملوحة القديمة وغيرها من البيانات الأخرى على موقع الحفرية، خلص الباحثون إلى أن مفصليات الأرجل المكتشفة كانت تعيش في بيئة المياه العذبة مثل الأنهر الجبلية أو البحيرات.
وقال شيوي هونغ خه، المؤلف الرئيسي للبحث من المعهد المذكور: إن مفصليات الأرجل هي أكبر شُعب مملكة الحيوانات، وتتراوح ما بين الروبيان وسرطان البحر اللذين يعيشان في مياه البحر والمياه العذبة، إلى البعوض والذباب والعناكب على الأرض.
وأشار شيوي إلى أن ظهور مفصليات الأرجل في المياه العذبة يُمثل رابطًا انتقاليًّا رئيسيًّا لـ"هبوط" الحيوانات البحرية إلى الأرض، كما يقدم اكتشاف الحفرية دليلًا مهمًّا لفهم كيفية انتقال الحيوانات من البحر إلى الأرض.