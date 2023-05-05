اكتشاف أحافير لمفصليات الأرجل تعود إلى 420 مليون سنة في الصين

ونقلا عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، قال الباحثون من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم: إن الاكتشاف يُمثل أقدم سجل لحفرية تعود لمفصليات الأرجل في المياه العذبة يتم اكتشافه في الصين.

وتبدو مالديبولاكيا سايرآنسيس مثل حشرة غريبة مغطاة بالأشواك، حيث يحتوي جسمها على أجزاء متعددة بمسامير متماثلة ممتدة إلى جانبيها، بينما يتدرج جزء الذيل ليصبح نحيفًا.

وبعد تحليل الملوحة القديمة وغيرها من البيانات الأخرى على موقع الحفرية، خلص الباحثون إلى أن مفصليات الأرجل المكتشفة كانت تعيش في بيئة المياه العذبة مثل الأنهر الجبلية أو البحيرات.