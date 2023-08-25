"القاهرة للدراما" يوزع جوائز دورته الثانية ويكرم الرواد

وفاز مسلسل (جت سليمة) للمخرج إسلام خيري وبطولة دنيا سمير غانم بجائزتي أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ديكور، فيما حصلت الممثلة هالة صدقي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها في مسلسل (جعفر العمدة) للمخرج محمد سامي.

وتقاسمت جائزة السيناريو والحوار كل من مريم نعوم عن مسلسل (الهرشة السابعة) وأحمد عاطف فياض عن مسلسل (بالطو) فيما حصل ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل (موضوع عائلي).

وتنافس على الجوائز 59 مسلسلًا عرضوا على شاشة التلفزيون والمنصات الرقيمة خلال الأشهر القليلة الماضية.