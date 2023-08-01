لبنان.. مجسم فنّي يخلد ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت

ويؤمن عبود بوقع الأعمال الفنية، وأثرها في النفوس، فحاول أن يبرق رسالة مختلفة من انفجار الرابع من آب، وما خلفه من جروح لن تشفيها أعمار طويلة.

وبهذه الروح، عمل عبود على مجسم استوحاه من وجوه ضحايا الانفجار، ومن هم تحت التراب أو فوقه، لأن الجميع بنظره ضحايا.